美聯邦參議員譚美訪台 將晉見賴清德總統
外交部今（28日）透過新聞稿歡迎美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）今明兩日訪台，她在台期間將晉見賴清德總統、副總統蕭美琴、外交部長林佳龍及相關部會，就外交、國防、經貿政策與台海與區域安全情勢交換意見。
這是譚美第四度以參議員身分訪台；譚美2021年6月與美國聯邦參議員蘇利文（Daniel ScottSullivan）和昆斯（Christopher Andrew Coons）搭乘C-17運輸機飛抵松山機場，宣布美國將捐贈台灣75萬劑疫苗協助抗疫。
外交部表示，譚美是參院台灣連線成員，更是台灣在美國國會的堅定友人，她去年也在賴總統就職後不久即率團來台，展現對台灣民主自由的強勁支持；如今在我國新政府上任周年來訪，尤其在中國持續以灰色地帶手段尋釁及侵擾台海和平穩定現狀的時刻，再次以具體行動展現美國國會對台灣人民的支持，別具意義。
外交部表示，林佳龍感謝美國聯邦參眾議員本周接連訪台，展現美國國會不分黨派對台灣的堅定支持；外交部將持續與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，穩健深化台美緊密合作夥伴關係，共創區域和平、穩定與繁榮。
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