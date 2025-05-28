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我漁船又遭日扣押 管碧玲：執法歸執法 主權歸主權

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
海委會主委管碧玲。圖／本報資料照片
海委會主委管碧玲。圖／本報資料照片

我漁船遭日本扣押持續引發討論，海洋委員會主委管碧玲表示，一定宣誓釣魚台主權，但主權爭議的執法有兩國協議在那邊，「執法歸執法，主權歸主權」，這次事件完全照兩國協議中暫定執法線內外發生案件的標準作業程序，並在過程中給予協助。

台灣蘇澳籍「紅彩頭6號」漁船，20日上午在日本沖繩與那國島西南15.6浬作業，遭日本公務船登檢並將船長帶離漁船進行調查；在我方提出300萬5000日圓擔保金後，人船獲釋。話題持續引發討論，也有民團批，這次遭扣船非個案，台灣幾乎每次出事都只能低聲下氣，政府應向日方堅定表達釣魚台主權立場，以維護漁民的生存權與尊嚴。

管碧玲今於立法院接受媒體聯訪時說明，政府對於釣魚台主權是沒有話說，一定會宣誓主權，但國際之間主權爭議的執法有兩國協議在那邊，所以執法歸執法，主權歸主權，主權是台灣的，但執法有兩國的協議，這次案件當中完全照兩國協議，依暫定執法線內、暫定執法線外發生案件的標準作業程序，並在過程中給予協助。

釣魚台 日本 主權

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