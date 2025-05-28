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「根本沒人對他叫囂」 范雲酸：黃國昌又在偷改記憶

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委范雲。圖／范雲辦公室提供
民進黨立委范雲。圖／范雲辦公室提供

民眾黨立委黃國昌近期在他上架的影片中指出，這屆立委很不一樣，民進黨特地挑女性立委挑釁他，並被點名范雲。范雲表示，黃國昌正在偷改記憶，要把咆哮的自己洗白成民進黨陰謀的受害人；明明當天沒有人對他叫囂，在場所有人聽到的唯一咆哮，就是黃國昌本人。

黃國昌在影片中指控，范雲先走到身邊叫囂，他才會忍不住回那句「我有欠妳嗎？」然後說，後來果然被拿來後製剪輯成網路攻擊對象。范雲表示：她滿臉問號，明明當天沒有人對黃國昌叫囂，她當時只是問黃國昌，為什麼不支持民進黨的性平國會改革法案，黃國昌正在改寫對她咆哮的歷史，把他自己變成民進黨陰謀，針對他的性別招數下的無辜受害者。

范雲表示，黃國昌堂堂一個博士不好好寫好法案，卻刻意失憶改寫自己個人歷史、扭曲事實。既然黃國昌需要別人幫他恢復記憶，她就簡短重複上周五院會公開問他的三個問題，希望黃國昌不要再躲：第一，還記得曾經支持你的林義雄先生嗎？林先生當年對核電的質問，算上核電廠除役及核廢料終極處理的費用，核電廠到底是否如你們所說的這麼便宜？

范雲說，第二，黃國昌宣稱，不用核電會有國安風險，用了核能才有能源韌性。從俄羅斯將烏克蘭核電廠作為軍事攻擊目標的經驗來看，黃國昌怎麼回應台灣重啟核電廠的國安風險？第三，明明核三廠已經除役了，為什麼公投主文不願意用「重啟」，而是魚目混珠地寫說「繼續運轉」？是不是刻意讓民眾感受不到核電廠停役後再重啟的龐大壓力？

范雲表示，黃國昌對她咆哮事小，為了性平改革她願意承擔，但面對公眾與全民安全的核電與核安，不該繼續為了政治政治目的失憶、模糊文字與扭曲國際訊息。

黃國昌 范雲 核電

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