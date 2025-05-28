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普亭承諾提「和平備忘錄」跳票！川普怒嗆玩火 俄方回應了

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俄烏不見停火 學者憂：俄國認為打下去對俄軍有利

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
烏克蘭首都基輔24日遭俄羅斯空襲。圖為當時一架無人機爆炸，火光點亮基輔夜空。路透
烏克蘭首都基輔24日遭俄羅斯空襲。圖為當時一架無人機爆炸，火光點亮基輔夜空。路透

俄烏和談進度緩慢，俄羅斯日前又對烏克蘭發動空襲，美國總統川普27日再對俄國總統普亭說重話，認為普亭正在玩火；不過，有學者認為，隨著美方對烏克蘭的援助慢慢減少，讓俄國認為戰爭繼續打下去對俄方有利。

川普本月與普亭通話，雙方貌似達成共識，希望加速俄烏和談進度，普亭也表示，擬提出和平備忘錄，但俄軍卻在日前對烏克蘭發動大規模空襲。

對於俄軍對烏克蘭的襲擊，川普日前罕見對普亭說重話，川普表示，他一直與普亭有很好的關係，但有些事情發生在他身上，普亭已經徹底瘋了，毫無理由地用飛彈和無人機對烏克蘭的城市發動攻擊。

川普警告說，如果俄國想要占領烏克蘭全境，將會導向俄國的覆滅；川普也向媒體表示，他不喜歡普亭的所作所為，並表明他將加強對俄國的制裁。

川普27日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上又說，普亭不知道如果不是因為川普，很多不好的事情會發生在俄國身上；川普強調說，是非常不好的事情。

川普並表示，普亭正在玩火（he’s playing with fire)！

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）歐俄暨歐亞計畫主任柏格曼（Max Bergmann）則指出，美國現在對烏克蘭的軍事援助都來自於拜登政府，美國沒有再透過國會增加對烏克蘭的支援，顯然美國已經決定不再長期支持烏克蘭，

柏格曼表示，雖然美方對烏克蘭的軍援仍在持續中，但正在緩緩地走下波，而現在還不確定歐洲是否會填上援助的缺口。

柏格曼表示，雖然烏軍目前已經改變戰略，選擇轉攻為守，但美國逐漸從戰場上抽手，讓俄國看到勝利的契機，判斷戰爭繼續打下去有可能轉變為對俄軍有利。

柏格曼認為，如果這樣的情況持續下去，俄烏和談也沒有突破，隨著美國對戰局的影響力愈來愈小，戰爭的結果就要看歐洲國家明年能否接下美國的棒子支援烏克蘭。

烏克蘭 普亭 川普

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