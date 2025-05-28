【專家之眼】反了嗎？中選會竟成了立法院的頂頭上司？

中央選舉委員會（以下簡稱「中選會」）5月23日開會，對立法院決議通過而提出的兩個公投案是否辦理做出決定。反廢死公投案不予通過，因此不予辦理；核電三廠續轉，中選會通過辦理。中選會在說明反廢死公投案不予通過辦理的理由是，憲法法庭在解釋「死刑是否違憲」做出「合憲」的判決；但該判決明定了判處死刑需合議庭法官一致決，因此責成立法院要修正《法院組織法》，將法官一致決的規定入法。而立法院所提反廢死公投案，是對「《法院組織法》修正」提出了「立法原則之創制」，不是「重大政策之創制或複決」範疇。所以，不符合公民投票法第15條第二項規定，因此否決了立法院此公投案。上述中選會的否決反廢死公投的說明，根本是瞎掰、胡說八道。

首先，按公民投票法第15條第2項規定，立法院可以提出公投案，但必須受限於《公投法》第2條第2項第3款之事項，公投法該條文規定如下：

「全國性公民投票，依憲法規定外，其他適用事項如下：

一、法律之複決。

二、立法原則之創制。

三、重大政策之創制或複決。」

而公投法第15條第1項、第2項規定，是專屬立法院有權可以提出那些公投案的規範。內容如下：

「 1 立法院依憲法之規定提出之複決案，經公告半年後，應於十日內交由主管機關辦理公民投票。

2 立法院對於第2條第2項第3款之事項，認有提出公民投票之必要者，得附具主文、理由書，經立法院院會通過後十日內，交由主管機關辦理公民投票，不適用第9條至第13條、第17條第1項第3款及第19條規定。」

第15條第1項立法院可依憲法提出的公民投票進行複決的，只有「領土變更案」及「憲法修正案」，因此本條項和這次反廢死案無關。那立法院可以提的公投案，就只限於公投法第15條第2項，而第15條第2項立法院可提的公投案，又嚴謹地規定立法院的依據是《公投法》第2條第2項第3款即「重大政策之創制或複決」。

中選會處心積慮鑽研出其中的竅門，即立法院提出的公投案，若不屬於「重大政策之創制或複決」，就可以不予核准通過。為此，中選會想出一個說法，「反廢死案」的「法官一致決」是「立法原則」之創制，不是「重大政策之創制或複決」，因此否決了立法院反廢死公投案，不予辦理。

中選會這種說法是完全瞎掰，更有違《公投法》立法意旨。第一，假定我們接受中選會所說的，憲法法庭判決死刑需法官一致決，是「立法原則之創制」。依《公投法》規定「立法原則創制」是人民擁有的公民投票權，是公民對抗立法怠惰的武器，那麼憲法法庭判決做出修正《法院組織法》就是在「造法」；又判決做出修正《法院組織法》，就已經是「立法原則的創制」，實打實的侵奪公民立法創制權，憲法法庭逾越了人民權利，更不用說確實侵犯立法權。

第二，再退一步想，就算接受憲法法庭可做出「立法原則之創制」，人民對於此立法原則可否提出公民投票去複決呢？請問公民投票法那條規定了人民對立法原則創制出來後，可以用公民投票予以複決？民主政治的基本原則是「有限權力」，沒有任何一個政府機構可以擁有批駁一切的權力，這叫做「有限政府」（limited government)的原則；就算是憲法（包括大法官釋憲）規定，如人民不買單最後也可提公民投票予以複決，這是＂國民主權＂的實踐。中選會在駁回立法院的反廢死公投案，怎可瞎掰出一個司法機關及立法機關都擁有的「立法原則創制」權呢？中選會那有權限去對憲法判決再做「憲法層級的解釋」？

第三，如果說立法院反廢死公投案是屬「立法原則的創制」，不是重大政策的創制或複決，因此不適用公投法第15條第2項而成案；仔細想想，憲法法庭的實質廢死法官一致決，就已經是「立法原則的創制」了，立法院反廢死公投提案是要對憲法法庭的判決予以複決，就只能用「重大政策的創制與複決」提出公投案；因為憲法法庭要求立法院修正法院組織法，修正成法官一致決才能判死刑，這當然是明文的「立法政策指導」。立法院想知道這個政策是否符合民意，只能透過公民投票才最具體，也只有提反廢死公投案時，強調本案是公投法第15條第2項的「重大政策」，希望成為公民投票的複決案，這個邏輯很清晰，怎麼在中選會看來，這是對憲法法庭的法官一致才能判死刑的「立法創制」？

廢除死刑一直是民進黨的核心價值，中選會雖是獨立機關，為維護憲法法庭實質廢除死刑的目的，根本不可能超然中立。在駁回反廢死公投案的理由說明上，一再強調自己是組織法明定的獨立機關，似乎不這樣子還不敢和立法院對著幹，反而讓人覺得它有點兒吹哨子走夜路，但不也證明瞎掰者的心虛嗎？