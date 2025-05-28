見美議員 賴總統：持續增加對美採購

賴清德總統昨天接見美國聯邦眾議院天然資源委員會主席魏德曼訪團時表示，台灣將持續增加對美國採購，包括天然氣、石油等能源、農產品、工業製品，甚至軍事採購；加強台美產業合作，一起打造「非紅供應鏈」，盼雙方經貿關係更加緊密，也共同維護區域和平穩定。

賴總統說，台美之間在高科技和製造等領域具有互補性，美國期望再工業化及成為人工智慧的世界中心，台灣樂意參與，而且角色更為關鍵，會加強台美產業合作，一起打造「非紅供應鏈」，讓雙方經貿關係更加緊密，也讓台灣產業能立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界。

針對軍事交流，賴總統感謝美國政府持續對台軍售，支持台灣提升自我防衛能力，台灣將與美國繼續攜手合作，共同維護區域和平穩定。

魏德曼提到，很高興有機會與台灣合作，也感謝台灣對於美國的投資；也相當期待台灣與美國政府的對談，討論未來如何加強雙邊貿易與合作關係，並促進雙方經濟共同成長與繁榮。

另外，賴總統昨接見關島總督古蕾露時表示，台灣長期以來與美國及民主夥伴積極交流合作，未來台灣會以市場為導向，推動立足台灣、布局全球、加強美國的經濟路線。歐洲議會訪台團昨會見賴總統時，議員丁荷蕾表示，俄羅斯原本以為能輕鬆接管烏克蘭，但因所有歐洲國家挺身而出，提供烏克蘭武器和支持，這就是為什麼民主國家間要保持良好關係，並明確向中國與俄羅斯展現。

美國在台協會昨表示，美國聯邦眾議員威斯特曼廿七日至廿九日率團訪台，將與台灣高層領袖討論美台關係、區域安全等一系列重要議題。我外交部表示，訪團在台期間將晉見賴總統及副總統蕭美琴，並接受外交部長林佳龍款宴，與我方就台美緊密夥伴關係、能源經貿合作、台海安全情勢與強化印太安全等議題交換意見。