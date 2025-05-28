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李俊俋被爆私用公務車載愛犬 在野諷「民不如狗」

聯合報／ 記者李成蔭蔡晉宇林佳彣林銘翰屈彥辰／台北報導
國民黨北市議員張斯綱接獲民眾爆料，監察院秘書長李俊俋動用公務車輛接送愛犬。圖／翻攝自TVBS
國民黨北市議員張斯綱接獲民眾爆料，監察院秘書長李俊俋動用公務車輛接送愛犬。圖／翻攝自TVBS

監察院秘書長李俊俋昨天被爆動用公務車輛接送愛犬，引發各界撻伐，在野黨立委直呼「民眾待遇還不如民進黨高官的一條狗」，若有最後一點羞恥心就應該知所進退。李俊俋道歉並自請處分，表示接受批評指教。

監察院副院長李鴻鈞表示，李俊俋有當面說明並反省，會先了解一下情況及內部程序怎麼走，再跟大家報告。

濫用公務車 監院傳還有未爆彈

據了解，監院還傳出另有未爆彈。監院人士透露，李俊俋是用公務車違法接送愛犬，有監委用公務車處理私事、接送不在公務車使用範圍的人，被指涉的監委「剉咧等」，近日應有進一步消息被公開。

國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安則揭露，監察院正副首長車輛高達廿九輛，不僅是五院之首，更幾乎是行政院的兩倍、立法院的六倍；他批監察院車輛多、業務少，李的行為絕非思慮不周，已有違法違規之嫌。

藍酸李為監院喊窮 原來都私用

監察院日前舉行記者會批評藍白大砍總預算，業務預算幾被刪光，李俊俋當時直呼包含車輛維護保養等多項費用都受影響。國民黨北市議員張斯綱昨秀出民眾爆料照片，批李俊俋的公務車不僅護送愛犬做美容，還要幫拿外送餐點，儼然把公務車當Uber Eats，「李敢為監察院喊窮，原來都被私用了」。

監察院秘書長李俊俋的司機與監察院人員本月廿一日先到餐廳拿餐點送回李的宿舍，再接李下班，有濫用公務車之虞。圖／張斯綱研究室提供
監察院秘書長李俊俋的司機與監察院人員本月廿一日先到餐廳拿餐點送回李的宿舍，再接李下班，有濫用公務車之虞。圖／張斯綱研究室提供

李俊俋隨後回應稱「思慮不周」，愛犬已高齡，當天公務繁忙才請人代接送。監察院代發李俊俋致歉新聞稿表示，針對用公務車接送寵物一事深切檢討，也已向監察院副院長李鴻鈞提自請處分；公務員有錯誤即應承認並修正，為此致上歉意並接受批評指教。李俊俋解釋，監院業務費遭刪百分之九十六後，公務車油料及保險都由用車人自行負擔。

針對李俊俋的行為，國民黨立委牛煦庭痛批「一般民眾的待遇，還不如民進黨高官的一條狗」，一般民眾能坐公務車嗎？。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇指出，民進黨高官濫用公務車，過去有運安會前主委楊宏智用公務車去泡湯，駐美代表俞大㵢也用公務車去賞櫻花，可以這樣把司機當自家長工使用？

李鴻鈞：嚴加督促 禁公器私用

民眾黨團總召黃國昌表示，喪失功能的監察院大官根本不配花人民的血汗錢乘坐公務車，在野為避免浪費民脂民膏而替全民把關預算，李俊俋卻僅輕描淡寫說「思慮不周」，如果還有最後一點羞恥心就該知所進退，否則監察院怎還有臉考核文武百官？他質疑，濫用司機及公務車的情形難道只有李俊俋？

對於外界質疑不是只有一人濫用公務車，李鴻鈞強調，絕沒有此情況，他也會嚴加督促及宣導，不允許公器私用。

監察院 李鴻鈞 李俊俋 張斯綱 國民黨

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