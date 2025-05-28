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范斯：派美國人打仗須很謹慎

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國副總統范斯。路透
美國副總統范斯。路透

美國副總統范斯日前表示，美國不會再投入不明確的軍事任務，將回到保護美國核心的國家利益。他廿六日在阿靈頓國家公墓對陣亡將士致意時進一步說，美國必須視軍隊為最寶貴資源，未來只有在最需要的時候才會要求下一代做最終極的犧牲。

范斯致詞表示，美國對於派遣美國人民打仗必須要很謹慎；國防部長赫塞斯則說，陣亡的將士為了自由、安全及和平的聯邦所犧牲，美國欠他們的是和平，而和平必須以實力謀取；正因為美國致力於和平，美國必須要為戰爭做準備。

范斯日前向美國海軍學院二○二五年畢業生致詞說，美國不會再投入目的不明的軍事任務，也不會再參與無限制的衝突，美國將回到以現實為本的戰略，保護美國核心的國家利益。

廿六日是美國紀念國殤日，總統川普上午前往阿靈頓國家公墓對陣亡將士致意，並向無名戰士墓獻上花圈致意；他表示，美國對陣亡將士的虧欠是永恆的，不會因為時間而減少，反倒每年愈變愈大。

川普前往阿靈頓國家公墓前還在社群網路「真實社群」批評前政府是「人渣（scum）」，讓二一○○萬名非法移民進入美國，且其中多是罪犯、精神失常的人，他正在修復美國，質疑誰讓移民不經檢查就跨過美國邊境？

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