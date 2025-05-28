冷眼集／李俊俋公器私用 「綠能你不能」又來了

監察院秘書長李俊俋被爆公器私用醜聞，以公務車將愛犬送往寵物美容沙龍，晚上再搭乘公務車接回。事發後，李俊俋第一時間僅說「思慮不周」，連民進黨自家人也放水輕輕帶過；監院早被詬病功能不彰，這回若不能公正查辦自家秘書長，恐怕坐實「廢物院」、「辦案只看看顏色」的質疑。

藍白砍預算，政府機關競相哭窮，總統府稱阿兵哥沒飯吃不夠看，監察院也叫苦，可憐兮兮說「買不起衛生紙」。李俊俋更加碼表示，未來若沒錢繳水電費，只好關燈來繼續上班；至於電腦沒電，也不知道該怎麼辦。

透過昨天的民代及媒體爆料，活脫是「官場現形」，民眾這才驚覺：監院沒錢買衛生紙，監院高層卻可濫用公務車。原來，監院不是沒錢花，但「只准州官接愛犬，卻無如廁衛生紙」，不但諷刺，李俊俋也成了跳梁小丑。退萬步言，就算沒有預算發言的爭議，濫用公務車接送愛犬，也絕非李俊俋自稱「思慮不周」就可帶過。

可議的是，民進黨立委昨上午記者會，花了半小時大篇幅批評立法院長韓國瑜和藍白立委，但被問及對李俊俋公器私用爭議時，只用不到卅秒簡單回應。試問，若藍營濫用公務車，綠營豈會這般反應？

李俊俋事發後，國民黨立委牛煦庭直斥「民眾的待遇還不如民進黨高官的一條狗」，真是說盡了許多百姓「人不如狗」的相對剝奪感。

對照近來中央要求各地方政府「中正路改名」，以及大砍地方一般性補助款，「有錢改路名，沒錢給地方」，「買不起衛生紙，有車載狗美容」，處處充滿「綠能你不能」的執政偏差心態，更離譜的是，這事竟是發生在理應「糾彈百官、以正官箴」的監察院官員身上，豈是一句「思慮不周」就能搪塞過去？難道「監院就是我家，有黨證就沒事」？