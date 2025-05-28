李俊俋公務車接送愛犬 藍委促監院彈劾…綠委多避談

監察院秘書長李俊俋因預算遭立法院凍刪而頻頻出面喊窮，卻被爆料用公務車送愛犬去寵物美容沙龍。前監委仉桂美質疑，李俊俋是這次被發現，但沒被發現的情況不知還有多少？前監委包宗和則表示，監察院應該以最高標準自我約束，否則如何糾舉彈劾其他公務員？

國民黨立委翁曉玲指出，李已違反「公務員服務法」，監委當然應該調查，過去也有類似案例，更應該可以彈劾，樹立監院的標準。

包宗和說，監察院預算被大幅凍刪的問題可以討論，但既然預算緊縮，就更必須用在刀口上，而公務車就應該用在公務相關的用途，李俊俋的情況顯然與公務完全沒有關聯，監察院更需要自律和自我要求；至於李俊俋說油錢已經自己吸收，恐怕還需要再確認。

仉桂美直言「無法接受這種行為」，她質疑，李俊俋這次只是被發現的例子，若沒被發現的情況還有多少？恐怕只有天知道了；監察院口口聲聲沒有預算，但該做的事還是應該要做好。她認為，現在公職人員最大的問題就是「官不像官」，李俊俋過去和民進黨一樣，都主張要廢除監察院，如今換了不同位置就換了立場，才是最大的問題。

相對於藍白痛批李俊俋，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤僅表示，李已坦承思慮不周，相信也做出應有檢討，社會也會持續監督，未來絕對不能再犯。其他綠營立委多半不願意公開回應此議題。

一位立委表示，該事件照片清晰、證據力強，屬於一刀斃命的程度，沒有護航的餘地，但既然是同黨同志，沒必要落井下石。