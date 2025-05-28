刪地方補助款 政院稱未違法「盼共體時艱」

行政院統刪今年對地方的一般性補助款百分之廿五，台北市長蔣萬安稱本周將提訴願，日後並將連本帶利向中央追償。不過，政院重申，今年度總預算遭立法院大幅刪減，已無刪減空間，只能統刪一般性補助款，盼財政充裕的地方政府共體時艱。針對蔣萬安要提訴願，政院表示尊重，但強調「外界所指違法的情形並不存在」。

行政院發言人李慧芝表示，今年度中央政府總預算遭刪減二○七六億元，其中有關中央政府的部分已被大幅刪減一四三九億元，且內容很多都是針對特定項目巨幅刪減，部分機關甚至全數刪除，嚴重衝擊業務運作，已無刪減中央政府預算的空間。

李慧芝說，為避免對國防安全、外交及教育政策等再進一步造成嚴重影響，因此主計總處只能調減一般性補助款，藉此達成立院要求政院調整刪減數六三六億元的額度。

至於在野黨指稱刪減一般性補助款有違法疑慮，李慧芝澄清，地方制度法第六十九條已明確規範中央政府具有裁量權，有關一般性補助款，是中央政府針對全國均衡發展以及地方財政能力進行全盤考量後，「酌予補助」，並無違法之處。