藍黨團甲動發威！1個月內 卓揆須專案報告

行政院統刪各地方政府補助款25％，引發各地反彈。立法院程序委員會昨天通過藍白黨團要求，邀請行政院長卓榮泰針對中央自行刪減地方一般性補助款六百卅六億餘元一事，在一個月內專案報告。

立法院內政委員會今天排審行政院預算解凍案共八項，金額約六點五一億元，國民黨團發出甲級動員令；民進黨團幹事長吳思瑤昨說，相關作為都是依照國會決議，不樂見在野黨以解凍案做為報復。

對於行政院統刪中央給各地方政府一般性補助款廿五％，國民黨團書記長王鴻薇昨秀出一紙公文，指行政院主計總處在一一四年預算書出爐後，同時發文給立院議事處、立法院財政委員會等，當中還做了表格，明確指出中央政府總預算「依照法律義務支出」的明細表，其中就有地方補助款，總金額為二五○一億元，就是告訴立院不能刪除，刪除就是違法，結果「立院不刪，政院自己刪」，如果行政院可以刪除，代表主計總處在偽造文書。

財部官員說，以近三年度撥付情形來看，全年度實際收入數均高於通知分配數，各地方政府若能妥善規畫運用，將有助於財務調度。