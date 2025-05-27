中央被砍2076億嚴重衝擊運作 政院稱只能刪減一般性補助款

有關在野黨要求行政院自行刪減114年度中央政府總預算636億卻仍指稱政院違法濫權云云一事，行政院發言人李慧芝27日再次重申，由於立院對於中央政府刪減總額高達2,076億元，已嚴重衝擊業務運作，已經沒有再刪減中央政府預算的空間；另為了避免對國防安全、外交及教育政策等再進一步造成嚴重影響，因此主計總處只能調減一般性補助款，藉此達成立法院要求行政院自行調整刪減數的636億元的額度。

李慧芝說明，由於立法院對於總預算刪減總額達到2,076 億元，其中有關中央政府的部分已經被大幅刪減1,439億元，而且內容很多都是針對特定項目巨幅刪減，例如大陸地區旅費刪減80%、國外旅費及出國教育訓練費刪減60％、媒體政策及業務宣導費刪減60%、特別費刪減60%，部分機關甚至全數刪除，嚴重衝擊業務運作，已經沒有再刪減中央政府預算的空間；為了避免對國防安全、外交及教育政策等再進一步造成嚴重影響，因此主計總處只能調減一般性補助款，藉此達成立法院要求行政院自行調整刪減數的636億元的額度。

有關在野黨一再指稱刪減一般性補助款有違法的疑慮，李慧芝也再次澄清，地方制度法第69條已明確規範中央政府具有裁量權，有關一般性補助款，是中央政府針對全國均衡發展以及地方財政能力進行全盤考量後，「酌予補助」，並無違法之處；此外，有關新版財劃法的適用問題，政院也已多次對外說明，由於新版財劃法是今(2025)年3月21日才公布，並於公布起三日（即同月23日）後生效，而今年度中央及各地方政府的預算都已完成編列及審議，其中也包含一般性補助款的編列，實務上無法再依照新版財劃法重新編列今年度預算，因此新版財劃法的效力只對於今年3月23日以後要編的明年度總預算發生效力；亦即，新版財劃法第30條第3項「中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數」的規定，也是在編列明年度預算時才有適用的空間。

李慧芝表示，行政院長卓榮泰於日前受訪時亦指出，今年度一般性補助款總數原列為2,501億，其中990億是幫助地方政府增裕財源的款項，不過去年度地方政府歲計賸餘總計708.5億，包括直轄市約401.3億，以及其他縣市約307.3億，考量到地方財政充裕，因此主計總處便請地方政府主要從此部分的990億當中進行刪減，也希望地方政府共體時艱，一同度過在野黨大幅刪減中央政府總預算對國家所造成的困境。