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GCTF十年有成 林佳龍：台灣是全球不可或缺的堅定夥伴

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

外交部長林佳龍27日透過社群媒體指出，由台灣與美國於2015年6月1日共同創設的「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework, GCTF）今年正式邁入第十年，並共同發表聯合聲明，回顧過去成果也展望未來。

林佳龍強調，十年來GCTF已成為台灣參與國際事務、分享專業的重要平台，使我國得以在公共衛生、婦女賦權、打擊犯罪、媒體素養與反制假訊息等領域，與美、日、澳、加等理念相近國家攜手合作，共同應對全球挑戰。

林佳龍指出，GCTF從最初的台美雙邊合作出發，日本、澳洲及加拿大陸續加入成為正式夥伴，轉型為多邊平台。讓台灣參與國際的形式越來越多元。林佳龍提到，GCTF創設十年來已舉辦超過80場國際研習營，並在全球各地辦理24場海外活動，累計邀請來自133國、逾一萬名政府官員與專家參與。

林佳龍表示，GCTF所關注的議題也不斷拓展，涵蓋公共衛生、婦女賦權、打擊犯罪、媒體素養及反制假訊息等領域，成為台灣參與國際事務的重要平台，並藉由和各國交流提升彼此的社會韌性。

為慶祝GCTF十周年，林佳龍今日代表台灣與美國、日本、澳洲及加拿大的代表共同發表聯合聲明。林佳龍強調，未來GCTF將持續攜手努力強化夥伴關係和影響力，致力提升GCTF的國際能見度，讓更多國家認識這個開放、務實的平台；同時也將擴大合作網絡，邀請更多夥伴國家加入，共同策劃並參與活動。此外，也將推動中長期計畫與持續交流，深化實質合作，並致力建立更多正式的合作機制，以強化GCTF夥伴間的協調與長期發展。

林佳龍強調，GCTF是台灣推動國際合作的重要橋梁，不僅展現「Team Taiwan」在國際上的角色，更體現台灣作為「Team World」不可或缺的堅定夥伴，未來台灣將繼續透過GCTF平台，為全球民主、和平、繁榮與永續發展做出貢獻。

美國 林佳龍 日本

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