賴總統款待關島總督端午肉粽 加碼特製兩國國旗棒棒糖

美國關島總督古蕾露率團訪台，27日訪團一行於總統府晉見賴清德總統。此次為古蕾露上任六年，首次率團訪台，距離去年底接待賴總統過境關島僅數個月，此行格外彰顯對台灣的重視與情誼。適逢台灣端午佳節前夕，賴總統為此亦特別準備傳統肉粽，邀請外國訪賓一起體驗過節氣氛，隱藏版驚喜則是賴總統悉心準備的「兩國國旗棒棒糖」作為宴會壓軸。

回顧去年賴總統「繁榮南島 智慧永續」出訪行程，過境關島，受邀前往關島總督古蕾露官邸早茶，並在關島議會發表演說，成為首位踏入關島總督官邸、關島議會的台灣元首。賴總統進入官邸時，現場還史無前例地演奏了美國國歌和台灣國歌。高規格盛情款待充分展現台美長年友誼與對賴總統過境之重視。

此行，古蕾露總督表示，賴總統所贈送的四盆蘭花，至今她仍天天細心照顧，她認為關島與台灣人都充滿人情味、慷慨且有同理心，很開心此趟能見到老朋友賴總統，兩人一見面先熱情擁抱。

為表達熱烈且誠摯歡迎，賴總統也將設宴款待古蕾露總督伉儷，午宴菜單別出心裁，菜單選用台灣在地食材，包括關廟鳳梨、宜蘭三星蔥、澎湖絲瓜等都入菜，力求凸顯台灣特有的農產及美食文化。

古蕾露訪台期間適逢台灣端午佳節前夕，賴總統為此亦特別準備傳統肉粽，邀請外國訪賓一起體驗過節氣氛，不僅結合台灣飲食文化與風土民情，選用原料與呈現形式也特別講究，藉由菜色彰顯台灣與關島的友好，以及賴總統待客誠意。

除此之外，賴總統注意到五月是關島年度盛會「關島芒果節」，也端出由台灣芒果製成的「芒果椰奶西米露」，透過台灣、關島都盛產的「芒果」，彼此交流，也象徵兩地深厚情誼。隱藏版驚喜則是賴總統悉心準備的「兩國國旗棒棒糖」作為宴會壓軸，在布朗尼棒棒糖上分別壓印兩國國旗，以菜色展現誠意、深化情誼，相當「有料」。