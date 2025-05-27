快訊

鋒面接近明下半日變天！雷雨炸3天 端午連假後期才轉晴

檢察官聲請電子監控 法官裁定辜仲諒帶「個案手機」拍照報到

賴總統款待關島總督端午肉粽 加碼特製兩國國旗棒棒糖

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統款待關島總督應景的端午肉粽，加碼特製「兩國國旗棒棒糖」作為宴會壓軸。圖／總統府提供
賴清德總統款待關島總督應景的端午肉粽，加碼特製「兩國國旗棒棒糖」作為宴會壓軸。圖／總統府提供

美國關島總督古蕾露率團訪台，27日訪團一行於總統府晉見賴清德總統。此次為古蕾露上任六年，首次率團訪台，距離去年底接待賴總統過境關島僅數個月，此行格外彰顯對台灣的重視與情誼。適逢台灣端午佳節前夕，賴總統為此亦特別準備傳統肉粽，邀請外國訪賓一起體驗過節氣氛，隱藏版驚喜則是賴總統悉心準備的「兩國國旗棒棒糖」作為宴會壓軸。

回顧去年賴總統「繁榮南島 智慧永續」出訪行程，過境關島，受邀前往關島總督古蕾露官邸早茶，並在關島議會發表演說，成為首位踏入關島總督官邸、關島議會的台灣元首。賴總統進入官邸時，現場還史無前例地演奏了美國國歌和台灣國歌。高規格盛情款待充分展現台美長年友誼與對賴總統過境之重視。

此行，古蕾露總督表示，賴總統所贈送的四盆蘭花，至今她仍天天細心照顧，她認為關島與台灣人都充滿人情味、慷慨且有同理心，很開心此趟能見到老朋友賴總統，兩人一見面先熱情擁抱。

為表達熱烈且誠摯歡迎，賴總統也將設宴款待古蕾露總督伉儷，午宴菜單別出心裁，菜單選用台灣在地食材，包括關廟鳳梨、宜蘭三星蔥、澎湖絲瓜等都入菜，力求凸顯台灣特有的農產及美食文化。

古蕾露訪台期間適逢台灣端午佳節前夕，賴總統為此亦特別準備傳統肉粽，邀請外國訪賓一起體驗過節氣氛，不僅結合台灣飲食文化與風土民情，選用原料與呈現形式也特別講究，藉由菜色彰顯台灣與關島的友好，以及賴總統待客誠意。

除此之外，賴總統注意到五月是關島年度盛會「關島芒果節」，也端出由台灣芒果製成的「芒果椰奶西米露」，透過台灣、關島都盛產的「芒果」，彼此交流，也象徵兩地深厚情誼。隱藏版驚喜則是賴總統悉心準備的「兩國國旗棒棒糖」作為宴會壓軸，在布朗尼棒棒糖上分別壓印兩國國旗，以菜色展現誠意、深化情誼，相當「有料」。

關島 芒果 國旗

延伸閱讀

歐英議員團、關島總督接棒訪台 賴總統聚焦民主團結力

賴總統會晤關島總督 盼雙邊合作促進產業發展

台中端午動一夏 BMI不小於24各運動中心健身房免費

台中迎端午…穿木屐躦鯪鯉 萬和宮今揀250斤這消暑美食

相關新聞

比政院多近6倍！監院車輛數冠五院 立委助理：李俊俋濫用不意外

監察院秘書長李俊俋以公務車送愛犬美容引撻伐，國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安揭露，監察院正副首長車輛數竟然高達29台，不...

賴政府強推「中正路」改名 蔣萬安無法苟同轟：只搞政治、不辦正事

賴政府上任以來推動全台中正路通通要改名，內政部長劉世芳表明，希望各縣市地方政府來推動，不過卻遭盧秀燕反嗆「吃飽太閒」。台...

我軍費佔GDP比例 3%非底線？顧立雄：可能往上加

針對我國國防預算占GDP的比例，國防部長顧立雄月前在立法院表示，總統已經宣示了，3%是我們要達到，但以總統的意思上來看的...

政院統刪地方補助款 蔣萬安提訴願：連本帶利向中央追償

台北市長蔣萬安今天赴北市議會備詢，北市議員柳采葳針對行政院近日統刪中央給地方的一般性補助款，有哪些受影響。蔣萬安回覆，這...

中央被砍2076億嚴重衝擊運作 政院稱只能刪減一般性補助款

有關在野黨要求行政院自行刪減114年度中央政府總預算636億卻仍指稱政院違法濫權云云一事，行政院發言人李慧芝27日再次重...

GCTF十年有成 林佳龍：台灣是全球不可或缺的堅定夥伴

外交部長林佳龍27日透過社群媒體指出，由台灣與美國於2015年6月1日共同創設的「全球合作暨訓練架構」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。