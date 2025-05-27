歐英議員團、關島總督接棒訪台 賴總統聚焦民主團結力

據法新社報導，中國近年持續加大力道，鞏固與提升其在具有重要戰略意義的太平洋地區的影響力，挑戰美國及其盟友澳洲的傳統地位；中國企圖突破第一島鏈封鎖並在印太擴張，已是民主國家間共同挑戰。賴清德總統27日接連會晤歐洲議會議員訪團、美國關島總督古蕾露訪團，展現太平洋第一島鏈的台灣、第二島鏈的關島間的民主鏈結與深厚友好，並無可乘之隙。

近日中國相關峰會陸續登場，包括周邊國家政黨對話會、海峽兩岸中華文化峰會及兩岸媒體人峰會等，另繼中國國家主席習近平四月訪問越南、馬來西亞及柬埔寨，中國國務院總理李強五月下旬也展開東南亞之行，訪問印尼、馬來西亞等國，並出席「東協—中國—海合會峰會」；中國外長王毅亦於5月28日至29日間，在廈門主持「中國—太平洋島國外長會」。

中方動作頻頻，不難看出中方對太平洋島國、東南亞國家等雙邊關係的積極經營與拉攏，意在持續輸出中方大外宣論述，並凸顯美中對抗下，中國對周邊外交的重視。

據了解，因應多場峰會近日登場，已陸續有台灣名嘴抵達中國，預計後續配合中國論述協助大外宣。相較下本周台灣則有來自美國、歐盟、英國等多個重量級訪團訪台，賴總統分別接見歐洲議會訪團、關島總督古蕾露等，以及一年一度歐洲日晚宴也將在周四晚上登場。

知情人士表示，賴總統談話將聚焦雙邊關係深化、印太和平穩定、經濟共榮發展等主軸，面對中方加大力道進行訊息單邊輸出，賴總統則以民主陣營應凝聚力量、團結彼此、強化合作的基調，持續加深民主結盟的重要性。

值得注意的是，明日將登場的「中國—太平洋島國外長會」，這將是該機制首次在中國境內以實體形式舉行，與會代表來自十一個與中國建交的太平洋島國外長或高級代表，我外交部表示中方邀請對象並沒有包含我國太平洋友邦，我友邦也沒有派官員出席。

涉外人士表示，關島總督古蕾露任內首度率團訪台，便是以具體行動充分展現關島政府對台灣的重視。直面中方動作頻頻，賴總統從雙邊會晤到設宴款待古蕾露，從文化共融、台美經貿合作，到台灣與關島的雙邊合作，展現太平洋第一島鏈的台灣、第二島鏈的關島間的民主鏈結與深厚友好，並無可乘之隙。