賴總統會晤關島總督 盼雙邊合作促進產業發展

賴清德總統27日上午接見美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）暨夫婿，並於府內午宴該訪團。此行是古蕾露總督首度訪台，充分展現關島政府對台灣的重視與支持，盼彼此發掘更多合作機會，促進雙邊產業發展，期盼一起為雙邊合作交流注入更大的力量，寫下嶄新篇章。

訪團成員尚包括關島總督古蕾露夫婿庫克（Jeffrey A. Cook）、總督府幕僚長卡佛（Jon Junior Calvo）、行政局長柏恩（Edward Birn）、觀光局長李芮珍（Regine Biscoe Lee）、關島國際機場管理局副局長賀南德（Artemio "Ricky" Hernandez）、關島國際機場管理局董事會主席班巴（Brian J. Bamba）、經濟發展局副局長博達羅（Carlos Bordallo）、關島景觀管理顧問公司董事長薩拉斯（Bob Salas）、關島商會理事長何泰（Tae Oh）、關島大學校長安芮葵（Anita Borja Enriquez）及關島駐台辦事處處長嚴樹芬（Felix Yen)等，由外交部長林佳龍、駐關島辦事處總領事劉嘉平陪同，前來總統府晉見賴總統，國家安全會議秘書長吳釗燮也在座。

賴總統致詞提到，去年出訪太平洋友邦期間過境關島，承蒙關島政府、議會、人民和僑胞的熱情接待，讓他印象深刻、備感溫馨。除了受邀到總督官邸早茶敘，更共同唱起雙方國歌和關島頌歌，也在關島議會接收到贈送給台灣人民的友好決議文；他迄今仍然記得當天在總督官邸的優美風景與熱情接待，很高興今天能在總統府接待各位貴賓。

賴總統說，這次是古蕾露總督首度訪問台灣，充分展現出關島政府對台灣的重視與支持，非常期待一起為雙邊合作交流注入更大的力量，寫下嶄新的篇章。台灣和關島就像一家人，共享南島語族的精神和文化，共創多元互惠的合作成果；現在，更共同面對氣候變遷、公衛醫療、以及區域安全等議題的挑戰。

賴總統認為，儘管世界變化快速，印太地區局勢升溫，只要我們凝聚力量，團結彼此，強化合作，就能維護區域的和平、穩定與繁榮。上週二，他在執政周年談話提到，長期以來台灣和美國及民主夥伴積極交流合作。未來將以市場為導向，推動立足台灣、布局全球、加強美國的經濟路線。

賴總統指出，關島是距離台灣最近的美國領土，也是串連台美合作的重要橋梁。很高興看到美國聯合航空在上個月正式開啟全新的「台北-關島」直飛航線，相信將有助於雙邊的觀光及經貿交流。

他也說，在醫療領域，台灣目前已有多家醫院提供關島病患醫療轉診服務。古蕾露總督和他都具有醫療背景，期待未來台灣和關島繼續攜手努力，在公共衛生及醫療服務上創造更多合作成果。

賴總統提到，古蕾露總督此次來訪，除了共同推廣觀光，雙方也能發掘未來更多的合作機會，像是水產養殖加工、水耕農業、製造業、製藥業以及資源回收等產業，都能有更多交流，促進雙邊產業的發展。

最後，賴總統再次感謝古蕾露總督及訪團貴賓對台灣的支持，並祝福大家此行收穫滿滿、圓滿順利。

隨後，古蕾露總督致詞時表示，非常高興來到台灣，還記得去年賴總統訪問關島，當她得知賴總統背景是醫生時，感到相當輕鬆自在，因為醫療界的夥伴總是攜手致力於提升人民的健康福祉。

古蕾露總督感謝台灣對訪團抵達以來的溫暖接待，她也說，此行希望探索更多與台灣的合作機會。台灣與關島人民都熱情好客，這不僅是兩地的習俗，更是雙方民族的認同感。儘管台灣與關島相距將近兩千英里，但彼此透過太平洋及相同的根源連結在一起，我們的祖先也同樣重視家庭、社區與傳統。來到台灣，令她感覺非常熟悉，就像與老朋友重逢ㄧ般。

古蕾露總督指出，台灣無論在基本民生、經濟或繁榮發展上，都有著快速的進展；在健康醫療、教育、數據、人工智慧、先進科技、水產養殖、農業及商業等各項領域投入的資源，都讓台灣經濟更加穩定。深信台灣與關島透過合作，支持與相互協助，將能守護自由、民主，並讓雙方人民實現繁榮、和平的生活。

古蕾露總督說，訪團此行的目的，是為了尋求與台灣合作，以提升雙方人民的生活品質，而其中一項重要議題就是觀光。觀光產業是驅動關島經濟發展與人民生活品質最關鍵的動力與引擎，但若缺乏飛行航線，將難以擁有生機蓬勃的經濟及旅遊產業。因此，關島樂意提供各種激勵措施及優惠價格，吸引台灣的航空公司建立飛往關島的固定航班，以推動關島觀光產業的發展。

古蕾露總督接著逐一介紹訪團成員。她表示，儘管訪團行程十分緊湊，但這幾天的行程時時刻刻提醒著他們，必須守護這片土地上人民的自由民主與和平。期盼與台灣密切合作，在社會經濟、文化、行銷、觀光產業，以及民主、自由等各領域，持續建立強而有力的合作關係。

接見訪團結束後，賴總統偕同蕭美琴副總統在總統府午宴宴請古蕾露總督暨夫婿一行。包括總統府秘書長潘孟安、交通部長陳世凱、原住民族委員會主任委員曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）及衛生福利部次長林靜儀等亦陪同出席午宴。