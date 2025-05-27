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財源哪裡來？藍邀卓榮泰報告主權基金進度 列6月3日議程

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影

立法院程序委員會今天討論6月3日院會議程，國民黨立院黨團提案，邀請行政院長針對我國設立主權基金規畫、進程等，赴立法院進行專題報告，此外也要就自行調整刪減新台幣636億餘元一事，在一個月內進行專報，最後經表決，藍白以人數優勢列入6月3日議程。

賴清德總統在就職周年演說中，主張政府成立主權基金，打造國家級的投資平台。行政院23日為此召開跨部會會議，決議由國發會召集相關單位，就財源、規模、監理與專法等研商。

立院程委會今開會討論6月3日院會議程，國民黨團提案，要求行政院長率同相關部會首長，針對我國設立國家主權基金的規畫及進程，向立法院提出專案報告。

國民黨團書記長王鴻薇表示，行政院緊鑼密鼓籌備主權基金，但是方向到底是什麼？若動用外匯存底會不會掏空台灣幾十年來的基業，如要立專法，如何監督？主權基金與我方對美貿易談判有沒有直接關聯？如果有關聯，我方換到什麼？這是大家非常關心的事情，因此行政院應該來做專案報告。

對於是否同意邀請卓榮泰赴立院專報主權基金規畫？民進黨團書記長陳培瑜表示，尊重行政院的決定，若行政院覺得目前進度可實質向立法院報告，當然歡迎。她接著說，之前很多覆議案，當時卓揆也有意到立院報告，卻遭藍白阻擋，為什麼當時不讓卓揆來，此時才要卓揆來，這是非常荒謬的事情。

陳培瑜也批國民黨團提案要求卓榮泰，就自行刪減新台幣636億餘元來立院報告。她說，還是要回到藍白刪預算，立法院將延會到7月31日，藍白欲製造認真監督的假象。而有關2028年達到無煤中火目標決議，陳培瑜指出，環境部、經濟部與台電，都已經清楚說明能源議題，請在野黨不要繼續汙名化。

最後國民黨、民眾黨聯手通過國民黨團提案，將邀請卓榮泰赴立院報告主權基金規畫、刪減636億餘元等事宜，以及2028年完成無煤中火決議排入下次院會議程。

行政院 立法院 民進黨 國民黨 卓榮泰 主權基金

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