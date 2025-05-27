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比政院多近6倍！監院車輛數冠五院 立委助理：李俊俋濫用不意外

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨北市議員張斯綱今揭露民眾爆料，監察院秘書長李俊俋的司機與監察院人員5月21日搭乘公務車到彭家園餐廳拿餐點，送回李的宿舍後，再去接他下班，疑似濫用公務車，先幫他把晚餐拿回宿舍。圖／張斯綱研究室提供
國民黨北市議員張斯綱今揭露民眾爆料，監察院秘書長李俊俋的司機與監察院人員5月21日搭乘公務車到彭家園餐廳拿餐點，送回李的宿舍後，再去接他下班，疑似濫用公務車，先幫他把晚餐拿回宿舍。圖／張斯綱研究室提供

監察院秘書長李俊俋以公務車送愛犬美容引撻伐，國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安揭露，監察院正副首長車輛數竟然高達29台，不只是五院之首，更是行政院的快2倍、立法院的快6倍；他批，監察院車輛多、業務少，自然就給了像李這種道貌岸然的官來使用，如此要求公務員做非公務行為，這不是思慮不周，而已經有違法違規之嫌。

李俊俋動用公務車輛接送自家寵物，引發各界批評，監察院稍早代李俊俋發出致歉聲明。李表示，他應深切檢討，已向監察院副院長李鴻鈞提自請處分，為此致上歉意，並接受批評指教。他也解釋，監院業務費遭刪96%後，公務車油料及保險等都由用車人自行負擔。

陳冠安批評，李俊俋如此公器私用，還敢厚顏無恥的聲稱立法院大砍監察院預算是政治報復？哭窮說沒錢買衛生紙、買咖啡請記者喝？更荒唐的是，一個功能不彰、運作不符人民期待的憲政機關，監察院正副首長車輛數竟然高達29台。

陳冠安揭露，其他四院，司法院17台、行政院15台、考試院13台、立法院5台，監察院車輛數不只是五院之首，更是行政院的快2倍、立法院的快6倍。他指出，據「監察院公務車輛及駕駛人員管理要點」，首長、副首長專用車，係指院長、副院長、秘書長、副秘書長座車，因此這次李俊俋會被爆出濫用公務車，根本就不意外。

陳冠安表示，監察院車輛多、業務少，自然就給了像李俊俋這種道貌岸然，一邊喊著預算不能被刪，一邊濫用人民納稅錢的「官吶」。那請問李俊俋，這次送狗的車輛，去程時，為何沒有院長、副院長、秘書長、副秘書長在車上，這樣也能使用車輛？要求公務員做明顯非公務行為，這不是思慮不周，而已經有違法違規之嫌。

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