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陸積極拉攏太平洋島國 涉外人士：我持續加深民主結盟

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）。圖／取自總統府Flickr
賴清德總統今天接見美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）。圖／取自總統府Flickr

中國國務院總理李強昨抵馬來西亞，出席「東協—中國—海合會峰會」、中國外長王毅則於5月28日至29日間，在廈門主持「中國—太平洋島國外長會」。涉外人士表示，中方動作頻頻，不難看出其對太平洋島國、東南亞國家等雙邊關係的積極經營與拉攏，意在持續輸出中方大外宣論述，並凸顯美中對抗下，中國對周邊外交的重視。

知情人士表示，因應中國多場峰會近日登場，已陸續有台灣名嘴抵達中國，預計後續配合中國論述協助大外宣。相較下本周台灣則有來自美國、歐盟、英國等多個重量級訪團訪台，賴清德總統分別接見歐洲議會訪團、關島總督古蕾露等，以及一年一度歐洲日晚宴也將在周四晚上登場。

知情人士表示，賴總統談話將聚焦雙邊關係深化、印太和平穩定、經濟共榮發展等主軸，面對中方加大力道進行訊息單邊輸出，賴總統則以民主陣營應凝聚力量、團結彼此、強化合作的基調，持續加深民主結盟的重要性。

外媒曾報導，中國近年持續加大力道，鞏固與提升其在具有重要戰略意義的太平洋地區的影響力，挑戰美國及其盟友澳洲的傳統地位。中國企圖突破第一島鏈封鎖並在印太擴張，已是民主國家間共同挑戰。

涉外人士表示，關島總督古蕾露任內首度率團訪台，便是以具體行動充分展現關島政府對台灣的重視。面對中方動作頻頻，賴總統從雙邊會晤到設宴款待古蕾露，從文化共融、台美經貿合作，到台灣與關島的雙邊合作，展現太平洋第一島鏈的台灣、第二島鏈的關島間的民主鏈結與深厚友好，並無可乘之隙。

馬來西亞 關島

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