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接見關島總督 賴總統：會加強美國經濟路線

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）。圖／取自總統府Flickr
賴清德總統今天接見美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）。圖／取自總統府Flickr

賴清德總統今天接見美國關島總督古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）暨夫婿，並於府內午宴該訪團。賴總統表示，他在執政周年談話提到，長期以來台灣和美國及民主夥伴積極交流合作，「未來我們會以市場為導向，推動立足台灣、布局全球、加強美國的經濟路線」。

賴總統去年12月出訪我太平洋友邦，過境關島時曾與古蕾露會晤。古蕾露此次率團訪台，賴總統表示，去年出訪太平洋友邦期間過境關島，承蒙關島政府、議會、人民和僑胞的熱情接待，讓他印象深刻、備感溫馨。除了受邀到總督官邸早茶敘，更共同唱起雙方國歌和關島頌歌，也在關島議會接收到贈送給台灣人民的友好決議文。

賴總統說，這次是古蕾露總督首度訪問台灣，充分展現出關島政府對台灣的重視與支持，非常期待一起為雙邊合作交流注入更大的力量，寫下嶄新的篇章。台灣和關島就像一家人，共享南島語族的精神和文化，共創多元互惠的合作成果；現在更共同面對氣候變遷、公衛醫療、以及區域安全等議題的挑戰。

賴總統說，儘管世界變化快速，印太地區局勢升溫，「只要我們凝聚力量，團結彼此，強化合作，就能維護區域的和平、穩定與繁榮」。上周二，他在執政周年談話提到，長期以來台灣和美國及民主夥伴積極交流合作。未來會以市場為導向，推動立足台灣、布局全球、加強美國的經濟路線。

賴總統表示，關島是距離台灣最近的美國領土，也是串連台美合作的重要橋梁。很高興看到美國聯合航空在上個月正式開啟台北、關島直飛航線，相信將有助於雙邊的觀光及經貿交流。

古蕾露表示，訪團此行的目的，是為了尋求與台灣合作，以提升雙方人民的生活品質，而其中一項重要議題就是觀光。觀光產業是驅動關島經濟發展與人民生活品質最關鍵的動力與引擎，但若缺乏飛行航線，將難以擁有生機蓬勃的經濟及旅遊產業。

古蕾露表示，關島樂意提供各種激勵措施及優惠價格，吸引台灣的航空公司建立飛往關島的固定航班，以推動關島觀光產業的發展。

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