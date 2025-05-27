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「去蔣化」中正路改名挨批吃飽太閒 劉世芳：持續跟地方溝通

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者杜建重／攝影
內政部長劉世芳。記者杜建重／攝影

賴政府積極推動「去蔣化」政策，各地「中正路」改名政策在研究階段，但遭台中市長盧秀燕反嗆「吃飽太閒」，台北市長蔣萬安也批評「只搞政治，不辦正事」。內政部劉世芳今受訪表示，尊重地方在處理上確實有困擾，推動轉型正義的過程，中央會持續跟地方溝通

劉世芳今出席環境部、內政部、法務部共同舉辦的杜絕營建產出物非法棄置記者會。針對「中正路」改名一事，她在會前受訪時表示，會推動中正路更名，是因為牽涉到威權時代的專有名詞，而且立法院早就通過轉型正義條例，接下來轉型正義部分工作是跟地方政府配合，針對路名、銅像等威權體制時代專有名詞相關，希望能轉型，包括更名或其他措施，中央會跟地方持續溝通。

她坦言，地方在處理上確實有些困擾，包括牽涉戶政、地政資料需要修改等不便，中央也都尊重。過去像是中原大學校區中正樓更名，或者台南市將中正路改為湯德章大道，內政部也都有補助協助招牌更名，但這需要時間溝通。劉世芳強調，推動轉型正義的過程，需要中央跟地方溝通，或者地方也需要跟居民做充分溝通。

轉型正義 蔣萬安 溝通 劉世芳 內政部

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