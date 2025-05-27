快訊

輝達落腳北士科 新光人壽回函三大重點曝光…北市府證實今已收到

又現高齡駕駛暴衝案 74歲翁倒車猛撞數輛車…「10年前酒駕」 駕照早註銷

新冠就醫增113%！高峰就診人數上看20萬「恐燒到7月」 羅一鈞籲自主戴口罩

我軍費佔GDP比例 3%非底線？顧立雄：可能往上加

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
我國向美國採購的首批M1A2T主力戰車，透過鐵運運往美國西岸。圖／取自X影片截圖
我國向美國採購的首批M1A2T主力戰車，透過鐵運運往美國西岸。圖／取自X影片截圖

針對我國國防預算GDP的比例，國防部顧立雄月前在立法院表示，總統已經宣示了，3%是我們要達到，但以總統的意思上來看的話，3%也不是最後的底線。顧立雄說，還有可能往上增加，重點在於我們防衛作戰的實際需要。

顧立雄4月中出席立法院外交及國防委員會，列席的民進黨立委邱志偉質詢宣稱，他近期有機會與日本前防衛的大臣有私下討論，談及國防預算，中國大陸國防預算規模是台灣的40倍。而我國要有自主防衛能量，一定要有足夠的國防預算來支應，日本2027年國防預算要提高到GDP的2%；而我國希望爭取能夠到3%，他認為應該逐步增加國防預算占GDP的比例，他問顧立雄有沒有什麼想法？

顧立雄說，總統已經宣示，3%是我們要達到，另外他想如果以總統的意思上來看的話，3%也不是最後的一個底線；還有可能往上增加，不過重點是在於我們要依照我們防衛作戰的實際需要。綠委關切賴總統說要編列特別預算的期程，顧立雄說正在進行規劃。

顧立雄 日本 國防預算 國防部 GDP

延伸閱讀

【重磅快評】顧立雄何苦把自己變成吳釗燮？

女性當兵多未超收 顧立雄：能力夠就可當

影／顧立雄談軍校超收女生 指台大法律系也女多於男

小紅書曝光花蓮基地細節？顧立雄：影片是3D合成

相關新聞

林睿庠全球販毒在美被捕 外交部：行為與替代役計畫無關

我國派駐加勒比海友邦聖露西亞的外交替代役男林睿庠涉嫌經營販毒網站在美被捕，案件將在9月宣判；外交部發言人蕭光偉今（27日...

我軍費佔GDP比例 3%非底線？顧立雄：可能往上加

針對我國國防預算占GDP的比例，國防部長顧立雄月前在立法院表示，總統已經宣示了，3%是我們要達到，但以總統的意思上來看的...

【重磅快評】綠色護航實錄 李俊俋和陳宗彥87分像

藍白砍預算，總統府日前哭窮，阿兵哥沒飯吃，監察院也叫苦，買不起衛生紙；監察院秘書長李俊俋卻被媒體踢爆，用公務車送愛犬美容...

公務車送愛犬美容引撻伐 李俊俋道歉：已自請處分

監察院秘書長李俊俋動用公務車輛接送自家寵物，引發各界批評，監察院稍早代李俊俋發出致歉聲明。李表示，他應深切檢討，已向監察...

賴政府強推「中正路」改名 蔣萬安無法苟同批「只搞政治、不辦正事」

賴政府上任以來推動全台中正路通通要改名，內政部長劉世芳表明，希望各縣市地方政府來推動，不過卻遭盧秀燕反嗆「吃飽太閒」。台...

政院統刪地方補助款 蔣萬安提訴願：連本帶利向中央追償

台北市長蔣萬安今天赴北市議會備詢，北市議員柳采葳針對行政院近日統刪中央給地方的一般性補助款，有哪些受影響。蔣萬安回覆，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。