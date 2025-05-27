快訊

輝達落腳北士科 新光人壽回函三大重點曝光…北市府證實今已收到

又現高齡駕駛暴衝案 74歲翁倒車猛撞數輛車…「10年前酒駕」 駕照早註銷

新冠就醫增113%！高峰就診人數上看20萬「恐燒到7月」 羅一鈞籲自主戴口罩

賴政府強推「中正路」改名 蔣萬安無法苟同轟：只搞政治、不辦正事

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
賴政府上任以來推動全台中正路通通要改名，內政部長劉世芳表明，希望各縣市地方政府來推動，台北市長蔣萬安今天批評中央，不關心刪除補助款對地方影響，「只搞政治，不辦正事」，無法苟同。記者曾吉松／攝影
賴政府上任以來推動全台中正路通通要改名，內政部長劉世芳表明，希望各縣市地方政府來推動，台北市長蔣萬安今天批評中央，不關心刪除補助款對地方影響，「只搞政治，不辦正事」，無法苟同。記者曾吉松／攝影

賴政府上任以來推動全台中正路通通要改名，內政部長劉世芳表明，希望各縣市地方政府來推動，不過卻遭盧秀燕反嗆「吃飽太閒」。台北市長蔣萬安今天也說，不關心刪除補助款對地方影響，「只搞政治，不辦正事」，無法苟同。民政局長陳永德也說，光是改名牌成本就要100萬，痛批中央「莫名其妙」。

北市議員李明賢指出，中央因總預算遭立院通案刪減，通知地方政府一般性補助款將緩撥，北市被刪了近38億，但內政部長劉世芳非但不關心補助款被刪後對地方政府影響，還意識形態認為「中正路」要改名，更點名台北、桃園、台中三個直轄市進度太慢，盧秀燕批評「吃飽太閒」，張善政也表示桃園市中正路不會有異動，他請問市長蔣萬安態度為何？

蔣萬安直言，無法理解為何中央有錢補助地方改路名，卻沒錢補助地方照顧弱勢族群、學生、孕婦，「只搞政治，不辦正事」，他無法苟同。

李明賢也詢問，台北市中正路、中正街，還有中正國小、國中、高中，如果要改名需要花費多少錢。民政局長陳永德表示，至少要花費100多萬，還僅包含改門牌，中正路有3700多個門牌、1萬多個戶籍，更貫穿3個里，路長長達3公里，是士林重要幹道。

陳永德直言，依照法規若要改路名，要有5分之1建物所有權人連署，並獲得4分之3以上的同意，才能改路名，現在也沒收到任何申請，痛批，「真的莫名其妙」。李明賢追問，若中央下公文來要求改名。陳明德表示，「就依規定來辦理，經過連署、所有權同意，市政會議、議會都同意，才能通過。」

補助款 蔣萬安 李明賢 劉世芳

延伸閱讀

輝達落腳北士科 新光人壽回函三大重點曝光…北市府證實今已收到

行政院砍補助款 蔣萬安：一定會連本帶利向中央追償

政院統刪地方補助款 蔣萬安提訴願：連本帶利向中央追償

跟大S交情曝光！男星撞臉蔣萬安帥成這樣

相關新聞

林睿庠全球販毒在美被捕 外交部：行為與替代役計畫無關

我國派駐加勒比海友邦聖露西亞的外交替代役男林睿庠涉嫌經營販毒網站在美被捕，案件將在9月宣判；外交部發言人蕭光偉今（27日...

我軍費佔GDP比例 3%非底線？顧立雄：可能往上加

針對我國國防預算占GDP的比例，國防部長顧立雄月前在立法院表示，總統已經宣示了，3%是我們要達到，但以總統的意思上來看的...

【重磅快評】綠色護航實錄 李俊俋和陳宗彥87分像

藍白砍預算，總統府日前哭窮，阿兵哥沒飯吃，監察院也叫苦，買不起衛生紙；監察院秘書長李俊俋卻被媒體踢爆，用公務車送愛犬美容...

公務車送愛犬美容引撻伐 李俊俋道歉：已自請處分

監察院秘書長李俊俋動用公務車輛接送自家寵物，引發各界批評，監察院稍早代李俊俋發出致歉聲明。李表示，他應深切檢討，已向監察...

賴政府強推「中正路」改名 蔣萬安無法苟同轟：只搞政治、不辦正事

賴政府上任以來推動全台中正路通通要改名，內政部長劉世芳表明，希望各縣市地方政府來推動，不過卻遭盧秀燕反嗆「吃飽太閒」。台...

政院統刪地方補助款 蔣萬安提訴願：連本帶利向中央追償

台北市長蔣萬安今天赴北市議會備詢，北市議員柳采葳針對行政院近日統刪中央給地方的一般性補助款，有哪些受影響。蔣萬安回覆，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。