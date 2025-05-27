賴政府強推「中正路」改名 蔣萬安無法苟同轟：只搞政治、不辦正事

賴政府上任以來推動全台中正路通通要改名，內政部長劉世芳表明，希望各縣市地方政府來推動，不過卻遭盧秀燕反嗆「吃飽太閒」。台北市長蔣萬安今天也說，不關心刪除補助款對地方影響，「只搞政治，不辦正事」，無法苟同。民政局長陳永德也說，光是改名牌成本就要100萬，痛批中央「莫名其妙」。

北市議員李明賢指出，中央因總預算遭立院通案刪減，通知地方政府一般性補助款將緩撥，北市被刪了近38億，但內政部長劉世芳非但不關心補助款被刪後對地方政府影響，還意識形態認為「中正路」要改名，更點名台北、桃園、台中三個直轄市進度太慢，盧秀燕批評「吃飽太閒」，張善政也表示桃園市中正路不會有異動，他請問市長蔣萬安態度為何？

蔣萬安直言，無法理解為何中央有錢補助地方改路名，卻沒錢補助地方照顧弱勢族群、學生、孕婦，「只搞政治，不辦正事」，他無法苟同。

李明賢也詢問，台北市中正路、中正街，還有中正國小、國中、高中，如果要改名需要花費多少錢。民政局長陳永德表示，至少要花費100多萬，還僅包含改門牌，中正路有3700多個門牌、1萬多個戶籍，更貫穿3個里，路長長達3公里，是士林重要幹道。

陳永德直言，依照法規若要改路名，要有5分之1建物所有權人連署，並獲得4分之3以上的同意，才能改路名，現在也沒收到任何申請，痛批，「真的莫名其妙」。李明賢追問，若中央下公文來要求改名。陳明德表示，「就依規定來辦理，經過連署、所有權同意，市政會議、議會都同意，才能通過。」