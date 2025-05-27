政院統刪地方補助款 蔣萬安提訴願：連本帶利向中央追償

台北市長蔣萬安今天赴北市議會備詢，北市議員柳采葳針對行政院近日統刪中央給地方的一般性補助款，有哪些受影響。蔣萬安回覆，這周北市府就會提出訴願，同時先以墊付方式，讓受影響族群不受影響，「但這只是我們代為墊付，我一定會連本帶利向中央追償。」

柳采葳質詢時，先請受到中央統刪給予地方一般性補助款的局處長起立，約有十個局處受到影響。她說，民進黨曾經發文不會拿砍到地方性補助款，但如此的轉折，分明是有政治操作，但受影響是孩童、長者及弱勢家庭。

柳采葳舉例，包含營養午餐、消防垃圾車汰換、救生氣墊等設備補助，甚至影響到捷運萬大樹林線的施工期程，呼籲市府也要有所動作。

北市教育局長湯志民說，除了清寒學生的營養午餐補助之外，還有相關的資訊設備、校舍等修繕補助都有影響。台北市消防局長莫懷祖說，主要是款項凍結，受影響包含車輛裝備器材部分。

台北市捷運工程局鄭德發說，工程計畫行預算不在一般性計畫補助討論範圍，但是因為財修計畫還沒有核定下來，現在已經準備要以墊付方式處理，否則萬大一期工程可能被影響。

財政局長胡曉嵐說，墊付款的部分，現在盤點包含工務局就有受到一般性補助款的影響，像是全市性的人行道改善工程。工務局長黃一平說，人行道、橋樑及道路都包含在內，水利相關的構造設施維護改善，迪化汙水場改善都受影響。

蔣萬安說明，完全無法認同中央苛扣地方補助款，第一這是法定所給予，其次是有規定不得低於前年，確實在老人、孩童、社福及身障朋友福利都會受到影響，就像是重陽敬老金、好運專車乘車補助、育兒津貼、托育補助、很多交通安全改善道路安全維護施工經費都受到影響。

蔣萬安認為，不應該苛扣，這周北市府就會提出訴願，循行政訴訟途徑，極力爭取市民權益，也請受影響單位積極來盤點。「再怎樣苛扣地方補助款，身為台北市大家長，我不能讓北市的孩子、老人家及弱勢權益受影響；因此即便盤點出相關經費，可以挪用權益不受損，但這只是我們代為墊付，我一定會連本帶利向中央追償。」