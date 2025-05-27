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李俊俋遭爆監院公務車接送寵物 前監委：如何糾彈其他公務員？

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
監察院秘書長李俊俋被爆料疑似用公務車送愛犬去寵物美容沙龍。聯合報系資料照
監察院秘書長李俊俋被爆料疑似用公務車送愛犬去寵物美容沙龍。聯合報系資料照

監察院秘書長李俊俋因預算遭立法院凍刪而頻頻出面喊窮，但卻被爆料疑似用公務車送愛犬去寵物美容沙龍。前監委仉桂美質疑，李俊俋這次只是被發現，沒被發現的情況不知還有多少？前監委包宗和則質疑，監察院應該以最高標準自我約束，以身作則，否則如何糾舉彈劾其他公務員

李俊俋遭爆料疑似用公務車買晚餐、將愛犬送往寵物美容沙龍等用途，涉濫用行政資源。尤其在監察院因業務費刪減而頻頻喊窮之際，更引發外界質疑。李俊俋稍早為了公務車接送寵物致歉，並表示已向副院長李鴻鈞自請處分，同時也強調公務車的油料、保險都由用車人自行負擔。

包宗和指出，監察院是國家最高監察機構，應該以最高標準自我約束，自己以身作則，否則如何糾舉彈劾其他公務員？

包宗和說，監察院的預算被大幅凍刪的問題可以討論，但既然預算緊縮就更應該用在刀口上，而公務車就應該用在公務相關的用途，李俊俋的情況顯然與公務完全沒有關聯，更凸顯身為監察院，更需要自律和自我要求。至於李俊俋說油錢已經自己吸收，恐怕還需要再確認。

仉桂美也說，「無法接受這種行為」，她質疑，李俊俋這次只是被發現的例子，若沒被發現的情況還有多少？恐怕只有天知道了。她指出，監察院口口聲聲沒有預算，但該做的事還是應該要做好，手上的公權力應該抓好，尤其應該認知到政務人員只是服公職的公器，若沒有這樣的認知觀念，就會有失分際、就會犯錯。

仉桂美說，民主政治就要接受全民的監督檢驗，除了執行的業務之外，政務人員的角色、要求標準都應受到全民的監督檢驗，她質疑，現在公職人員最大的問題就是「官不像官」。李俊俋過去和民進黨一樣向來都主張要廢除監察院，如今換了不同位置就說不同的話、換了立場，才是最大的問題。

監察院 李俊俋 公務員 仉桂美

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