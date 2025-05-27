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地方一般性補助款遭刪 藍批違法濫權籲政院懸崖勒馬

中央社／ 台北27日電

行政院近日決定統刪中央給地方的一般性補助款國民黨立法院黨團今天表示，刪除地方補助款不只是政治性的鬥爭，根本就是違法濫權，會追究行政院的責任，也請行政院懸崖勒馬，趕快將地方補助款還給地方政府。

國民黨團今天召開記者會，黨團書記長王鴻薇表示，行政院統刪中央給地方的一般性補助款，這已造成地方政府變成巧婦難為無米之炊，影響範圍之大也是前所未有的，一些財政較困難的政府，還要用一般補助款發薪水，所以後續可能薪水都發不出來。

王鴻薇說明，根據行政院主計總處在編列114年預算書時，所提供的依法律義務支出的明細表，就是要告訴立法院，這些依法律義務支出的預算是不能刪的，刪除就是違法。在這明細表中可清楚看到，對地方政府的補助，以及減稅損失補助，是法律義務支出，行政院心知肚明，這是不能刪的，結果卻自己刪，違反地方制度法。

王鴻薇強調，刪除地方補助款不只是政治性的鬥爭，根本就是違法濫權，會追究行政院的責任。請行政院懸崖勒馬，趕快將地方補助款還給地方政府。

國民黨團首席副書記長羅智強也解釋，民進黨左手拿著史上最高的總預算，右手卻拿著大刀狂刪地方政府高達27%的一般性補助款。民進黨爽花人民納稅錢，可能覺得還不夠，現在腦筋動到地方一般性補助款，但這些都是法定預算，行政院是不能砍的，但在民進黨的字典裡，哪有地方自治這回事。

羅智強質疑，總統賴清德擔任過台南市長，若國民黨政府刪除了台南市的一般補助款，賴總統是否會生氣、跳腳。民進黨已經搶錢搶到瘋了頭，奉勸賴總統懸崖勒馬。

與會的國民黨立委賴士葆則提到，民進黨立委莊瑞雄說他去年曾說要砍一般補助款，這完全是在帶風向、道地的假訊息。他對於莊瑞雄這樣移花接木式的不實指控，深表遺憾。

賴士葆強調，相關刪減補助款的新聞，出現在113年12月23日的報導，他讀遍那天在立法院財政委員會的發言稿，他強調的重點是，這幾年國家每一年賸餘約新台幣3000億元到5000多億元，所以從中撥3700多億元給地方政府根本不是難事。即便接受媒體訪問，也沒說要砍一般補助款。

補助款 行政院 國民黨

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