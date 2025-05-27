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美國會議員訪台 將會晤高層領袖談區域安全等重要議題

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
AIT表示，美國聯邦眾議員布魯斯威斯特曼（Bruce Westerman）於27日至29日率團訪問台灣，將與台灣高層領袖討論美台關係、區域安全等一系列重要議題。聯合報系資料照
AIT表示，美國聯邦眾議員布魯斯威斯特曼（Bruce Westerman）於27日至29日率團訪問台灣，將與台灣高層領袖討論美台關係、區域安全等一系列重要議題。聯合報系資料照

美國在台協會AIT）今表示，美國聯邦眾議員布魯斯威斯特曼（Bruce Westerman）於27日至29日率團訪問台灣，將與台灣高層領袖討論美台關係、區域安全等一系列重要議題。

AIT指出，此訪問行程為威斯特曼眾議員出訪印太地區的一環，代表團同行眾議員包括莎拉艾爾佛斯（Sarah Elfreth）、哈里雅特哈根曼（Harriet Hageman）、瑟蕾絲特馬洛伊（Celeste Maloy），以及尼克貝吉奇（Nick Begich）。

AIT表示，國會代表團將與台灣高層領袖進行一系列會談，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT指出，代表團此行凸顯出美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認了美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

美國在台協會 美台 AIT

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