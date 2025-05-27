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祝福胡志強出新書 馬英九讚他人品、毅力獲眾人尊敬

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
1993年內閣改組，胡志強（左起）、周美青、馬英九出席內閣閣員的晚宴。本報資料照片
1993年內閣改組，胡志強（左起）、周美青、馬英九出席內閣閣員的晚宴。本報資料照片

台中市前市長胡志強出版人生回憶錄，日前舉辦新書發表會。前總統馬英九說，胡志強的人品、口才、外語、風度與毅力，一直是當年眾多同學好友敬佩與學習的對象。他在從政過程中，無論是推動外交工作，在各級政府服務，都展現無比的毅力，一一克服挑戰，始終不屈不撓，奮戰到底，獲得大家普遍的尊敬與仰望。

馬英九表示，老友胡志強出書，在台北政壇造成轟動，各方關注期待，很遺憾因行程因素無法出席新書發表會，但他特別打了電話表達祝福之意。

馬英九說，胡志強比他長兩歲，兩人相交五十多年，堪稱莫逆。記得他在台大法律系念書時，參加救國團舉辦的「國際事務研習會」，胡志強當時念政大外交系四年級，擔任那一期輔導員，中、英文俱佳，口才過人，幽默風趣。

馬英九回憶，胡志強當年在「國研」開訓典禮時的致詞，讓在場學弟學妹的笑聲、掌聲始終不斷，大家對他的魅力與親和力，都為之傾倒不已，他當然也是其中一位。後來救國團遴派他率領台灣的四位優秀大學青年，包括胡定吾、古桂英等前往美國紐約，出席聯合國1970年在美國紐約總部舉辦的「世界青年大會」。

胡志強在會中一口流利英文，鏗鏘發聲，風度翩翩，獲得當場中外各界一致好評，頓時使大陸參加的代表為之失色不少。消息傳到國內，他也獲得新聞界與政界的普遍讚賞，學弟妹為之沾光不少。

馬英九說，胡志強在英國南安普頓大學留學獲得碩士後，又繼續赴牛津大學攻讀博士，前後待了五、六年之久。1981年他在美國哈佛唸完博士後，與妻子周美青一道訪問歐洲補度蜜月，特別應胡志強夫婦之邀到英國作客，胡招待他穿上該校規定的晚宴服裝黑色西服，在牛津大學吃了一頓難忘的風味晚餐，讓他們夫婦大大開了眼界，聊了一個晚上，直到深夜才就寢。當天真是快慰平生，令人難忘。

馬英九 胡志強 美國

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