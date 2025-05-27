【重磅快評】綠色護航實錄 李俊俋和陳宗彥87分像

藍白砍預算，總統府日前哭窮，阿兵哥沒飯吃，監察院也叫苦，買不起衛生紙；監察院秘書長李俊俋卻被媒體踢爆，用公務車送愛犬美容、把公務車當Uber Eats。李俊俋一句思慮不周，綠委就輕輕放過，如同台南地院日前無法查證「陳董」就是行政院前發言人陳宗彥，陳就無罪過關，綠色果然是「護航的顏色」。

為了凸顯立法院荒謬，李俊俋唱作俱佳，不僅誇稱監察院沒預算可買衛生紙，還抹黑藍白打算刪預算廢監院，結果他自己先變成小丑。李俊俋上午才被媒體踢爆，賴清德總統520周年當天，監察院司機以公務車將李俊俋的愛狗送去寵物沙龍美容，護送愛狗的男子疑似是秘書長辦公室人員；當天傍晚，李俊俋則自監察院搭乘公務車接回愛犬。

李俊俋上午第一時間聲稱，愛犬已高齡，平時並不會使用公務車接送愛犬美容，而是會趁午休自行接送，但當天因公務繁忙，才會請同仁代為協助接送，他並坦承思慮不周。

沒想到李俊俋才剛說完，國民黨北市議員張斯綱馬上補刀，他接獲民眾爆料，李俊俋不只用公務車護送愛犬做美容，還要幫拿外送餐點，把公務車當Uber Eats；他質疑，監察院本身就是監察公務機關是否濫權失職的單位，看門人自己把規範當成笑話，誰還會相信監察院？

李俊俋上午才輕描淡寫，但聲明內容還不如AI撰稿。面對接連爆料，他中午只好再度表示深切檢討，他已向監察院副院長李鴻鈞提自請處分，為此致上歉意，並接受批評指教；但他不忘補刀說，監院業務費遭刪96%後，公務車油料及保險等都由用車人自行負擔。

從「思慮不周」到「深切檢討」，李俊俋做了最壞的示範，公務車載狗被抓包辯稱是思慮不周，等到自己也是公器私用的共犯，他才願意檢討道歉；但這種切香腸式的道歉，沒被發現就先詭辯，把過錯推給對手，李俊俋還有資格在監院擔任百官楷模嗎？

更可議的是，民進黨立委上午記者會花了半小時重批立法院長韓國瑜和藍白在野黨，但被問及對李俊俋公器私用爭議時，綠委只用不到30秒草率回應。換位思考，今天若是韓國瑜或台中市長盧秀燕濫用公務車，民進黨將如何冷嘲熱諷？

黨同伐異莫此為甚，不禁令人想起賴總統昔日愛將陳宗彥擔任台南市府官員期間涉嫌喝花酒，台南地院一審判決無罪，因為查無證據「陳董」即為陳宗彥，同理可證，法院也無法證明「賴神」、「小英」、「花媽」是何人，大家都可以比照「陳董模式」嗎？

外界常罵民進黨是雙標黨，可能是一場誤會，因為從陳宗彥到李俊俋真是87分像，民進黨的標準還滿一致，不管是人或狗犯錯，只要是綠色的都可以原諒，「綠能你不能」從未雙標，誰叫我們沒有綠色護身符。