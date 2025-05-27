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晴空匯火警週年 內政部將開災調會改善搶救策略

中央社／ 台北27日電

新竹市晴空匯大樓去年5月26日火警造成2名消防員殉職，外界質疑調查報告仍未公布。內政部今天說，已完成調查報告初稿，近期將召開災害事故調查會議，並依新竹市政府函報資料，提出改善災害搶救策略。

時代力量新竹市議會黨團昨天表示，竹市晴空匯去年5月26日發生火警，造成2名消防員殉職，1年過去，竹市府卻卸責仍未公布調查報告。市府則說，已完成火災報告並呈報內政部災調會。

內政部今天透過新聞稿表示，目前已完成災害事故原因調查報告初稿，將持續綜整救災過程、建築及消防安全管理等資訊，近期將召集調查委員、專業人士、消防基層人員代表等，召開災害事故調查會議，並依新竹市政府函報相關資料及委員現地勘查與訪談結果，針對消防人員罹難原因提出改善災害搶救策略及相關建議事項並對外發布，防範再發生類似悲劇事件。

內政部說，案發第一時間就依消防法啟動災害事故調查，並派員前往災害現場瞭解救援情形及協助火災原因調查鑑定，也提供救災訊息、協調資源及赴分隊慰問。

內政部指出，此案發生後，去年5月27日、6月4日至新竹市進行2次現場勘察，並於6月18日召開第1次調查會議，去年7月至10月間也陸續進行4次訪談，共訪談43人。

新竹 內政部

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