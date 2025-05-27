朱立倫表態願交棒 挺盧秀燕任黨主席?蔣萬安笑回1句話

台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢，對於是否支持台中市長盧秀燕參選黨主席？還有北士科爆出文資審查爭議，T17T18新壽來說明了嗎？蔣萬安僅簡短回應，今天是來施政總質詢，所以就聚焦在市政上，謝謝、謝謝。

北市議會市長總質詢第一天，市長蔣萬安今天下午1點20多分赴議會備詢，對於黨主席朱立倫日前專訪提到黨主席選舉，表態「非常期盼順利交棒」，外界關注台中市長盧秀燕是否選黨主席，甚至許多首長都已表態支持。

蔣萬安今天赴議會備詢，先被問及是否支持盧秀燕出任黨主席？蔣萬安僅回應，謝謝，今天是來施政總質詢，所以就聚焦在市政上。

媒體繼續追問，新壽是否來市府說明？還有北士科爆出土地徵收文資爭議等議題，蔣萬安都僅謝謝回應。