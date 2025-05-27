總統：台北關島直飛 有助雙邊觀光經貿交流

總統賴清德今天接見美國關島總督古蕾露表示，關島是距離台灣最近的美國領土，也是串連台美合作的重要橋梁，很高興看到美國聯合航空上個月開啟全新台北、關島直飛航線，相信將有助於雙邊的觀光以及經貿交流。

賴總統上午在外交部長林佳龍、國安會秘書長吳釗燮陪同下接見古蕾露（Lourdes A. Leon Guerrero）伉儷。總統致詞一開始說，「我終於把古蕾露盼來了，我非常高興」，並代表台灣人民熱烈歡迎古蕾露率團訪問。

他說，去年訪問太平洋友邦時過境關島，受到關島政府、議會、人民與僑胞的熱情接待，讓他印象深刻、備感溫馨。現在他仍然清楚記得在總督官邸早餐的美味、風景的漂亮、也感受到總督的熱情接待，讓他難以忘懷。這次古蕾露首度訪問台灣，充分展現關島政府對台灣的重視與支持，期待一起為合作交流注入更大的力量，寫下嶄新的篇章。

總統說，台灣與關島就像一家人，共享南島族語的精神與文化，共創多元互惠的合作成果，現在更共同面對氣候變遷、公衛醫療以及區域安全等議題的挑戰。儘管世界變化快速，印太地區局勢升溫，只要能夠凝聚力量，團結彼此、強化合作，就能維持區域和平穩定與繁榮。

賴總統表示，他在執政週年談話提到，長期以來台、美以及民主夥伴一起交流合作，未來會以市場為導向，推動立足台灣、布局全球，加強美國的經濟路線。關島是距離台灣最近的美國領土，也是串連台美合作的重要橋梁，很高興看到美國聯合航空上個月開啟全新台北、關島直飛航線，相信將有助於雙邊的觀光與經貿交流。

他並說，未來雙方也能發掘更多的合作機會，像是水產養殖加工、水耕農業、製造業、製藥業以及資源回收等產業，促進雙邊產業的發展。

古蕾露致詞表示，來到台灣，好像來到老朋友在的地方，感覺熟悉。台灣快速進展，蘊藏非常多資源，包括健康醫療、教育、數據、人工智慧、科技、水產養殖還有商業等，都讓台灣的經濟更加穩定。

她期待推進台灣與關島的夥伴關係，其中關注的議題就是觀光，關島非常樂意提供誘因與優惠的價錢，希望台灣的航空公司開設台灣與關島的固定航班。

古蕾露也希望未來能與台灣的醫療、人工智慧、伺服器與數據中心等領域有更多合作。