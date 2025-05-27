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林睿庠全球販毒在美被捕 外交部：行為與替代役計畫無關

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。本報資料照片
外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。本報資料照片

我國派駐加勒比海友邦聖露西亞的外交替代役男林睿庠涉嫌經營販毒網站在美被捕，案件將在9月宣判；外交部發言人蕭光偉今（27日）表示，涉案的林睿庠當時是以資訊專長替代役身分，在駐館技術團服務，負責的是數位科技培訓計畫的一般、非機密性的庶務工作；林睿庠所涉案件及其個人行為，與外交替代役計畫沒有任何關聯。

蕭光偉表示，對於台美檢調機關已經在偵辦中的案件，外交部沒有評論。

台大資管系畢業、年僅24歲的林睿庠，曾是我國派駐加勒比海友邦聖露西亞的外交替代役男，2024年5月在美國紐約甘迺迪機場轉機時，遭聯邦調查局（FBI）逮捕；他被控透過暗網經營毒品交易平台「隱身」（Incognito），以「法老」（Pharoah）為化名主導運營，聘用員工24小時服務全球22萬名用戶，3年間非法交易金額高達1億美元（約新台幣32億元），案件將在9月宣判。

蕭光偉指出，每年替代役男的甄選類別與專長，都是依照我國與駐在國的合作計畫需求而訂，甄選過程由內政部替代役訓練及管理中心公開招募，並確認役男無犯罪紀錄。

蕭光偉說，涉案的林睿庠當時是以資訊專長替代役身分在駐館技術團服務，負責的是數位科技培訓計畫的一般、非機密性、庶務工作。

蕭光偉表示，目前外交替代役有47人分派在相關駐在國服務，許多優秀的替代役男在專業領域內，協助邦交國進行能力建構或技術合作等不涉及機密的工作，並為深化與邦交國及理念相近國家的雙邊關係做出貢獻。

林睿庠 替代役男

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