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興達電廠再爆除役1、2號機開機 環保局：定期測試未發電

聯合報／ 記者徐白櫻郭韋綺／高雄即時報導
興達電廠有4座燃煤機組，右為1、2號機組煙囪，左為3、4號機組煙囪。記者王勇超／攝影
興達電廠有4座燃煤機組，右為1、2號機組煙囪，左為3、4號機組煙囪。記者王勇超／攝影

已有50年歷史的高雄大林五號機，除役3年，被本報揭露8次啟動發電救援，興達電廠3、4號機組也在今年4月及5月3次上線發電，如今再爆興達除役的2號機組也在試車；環保局回應，1、2號機轉備載電力，會執行定期測試，除役迄今尚未發過電。

興達電廠3、4號燃煤機組不具操作許可，今年四月及五月仍啟動發電，引發外界疑慮，不僅如此，已除役近的1、2號機組也可能重新運轉，其中2號機在5月15日啟動開機測試，環保局長張瑞琿亦證實此事。

市議員李亞築日前市議會總質詢就曾質疑，已除役機組又重啟試機，目的不就是為了發電？當時環保局長張瑞琿答稱，2號機組為備載電力測試，至於發電依電業法規定，在緊急情況下才啟動。

李亞築表示，民進黨政府說台灣不缺電，照理不會有緊急狀態，退役機組就該拆除真正退休，現在興達4座煤機組卻有可能重新火力全開發電，「陳其邁市長，你對得起高雄市民的肺嗎？」

李亞築說，當陳其邁批判核三廠是40年老車不應該延役，興達電廠燃煤3號及4號機組也都是40年老車，在沒有許可狀況下發電，市府稽核制度到底在哪？

她批評，民進黨不缺電政策反讓台灣陷入電力危機，已除役2號燃煤機組也試機可能加入發電，市長不要再做軟趴趴的暖男，硬起來捍衛高雄市民的肺及環境。

環保局表示，興達電廠1、2號機已於2023年底除役，2024年經濟部將興達電廠1、2號機組納入緊急備用電力設施，並設定啟用時機為備轉容量低於6%，一年總操作時數限制為720小時。

環保局說，1、2號機執行定期測試，半年一次，1、2號機分別在5月9日、5月15日開機測試，但迄今並未因備轉容量率小於6％而通報啟動發電。

高雄市 陳其邁 環保局長

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