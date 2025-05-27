籲專注反罷免 洪孟楷直言：人民根本不在乎黨主席改選

國民黨主席朱立倫日前接受本報專訪，表示願交棒，而黨主席選舉時程原則上是7月公告、9月改選、10月交接。國民黨立委洪孟楷今早接受廣播專訪，表示他希望大家專注當下反罷免，真的要選，時間根本不用這麼長，如果7月罷免投票有立委掉，有心情講9月嗎？

洪孟楷今早接受廣播節目「千秋萬事」訪問，先被問到國民黨主席選舉，他說，31席國民黨立委已經被政府追殺、清算、鬥爭，幾乎都是2024年拿到過半選票，代表民意的立委被針對，要進入到罷免三階投票，誰還管什麼時候要選黨主席？現在人民一點也不關心。

洪孟楷表示，人民要的是在野黨能夠拿出論述和辦法，怎樣讓人民可以看到希望，看到2026或2028年有機會重返執政，當在野黨重返執政會做得比賴清德總統現在好，這才是關鍵。

洪孟楷認為，他不想要現在提出一個黨主席選舉之後，讓媒體焦點又在講誰、點名誰，結果歪樓。大家現在忽略大罷免，民進黨惡意對立和仇恨，媒體焦點又轉到國民黨深宮大戲，誰肯鬆手、誰肯抬轎等。他呼籲，黨內的大家都不用再談這件事，如果真的要選，現在都是黨員投票，大家黨員也都知道誰適合，心裡早有定見，都很了解誰可以選，也不用拜票投票，甚至政見會辦個一兩場，時間10天就可以解決，根本不用那麼長。

洪孟楷說，9月才要投票，現在是5月，沒有事情可以做？就像罵民進黨搞大罷免沒事可以做，同理9月才要選黨主席，5月就在吵這議題，沒有必要。主席就做好現在主席要做的工作，即便說9月要改選，但現在要告訴大家論述主張如何，如何在6、7月帶領31席國民黨立委反罷免，全部都不能少，全部都要挺過，都要讓第三階段不同意罷免票高於同意票。

洪孟楷點名，台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等的責任比別人更重大，因為4個直轄市共有23名藍委被罷免，「四大諸侯的責任就是一個都不能少」。如果台中、新北有其中一個人掉，盧秀燕、侯友宜可以順利交棒嗎？蔣萬安、張善政也要順利連任。

洪孟楷強調，現在大家要做的事情就是專注當下，如何在罷免投票過關。他也拜託立法院長韓國瑜，雖然院長中立，但穿雲箭還是要適時出來，要告訴大家，「熱愛中華民國就要有監督的力量」，讓行政立法互相制衡。

洪孟楷說，如果7月有哪一個藍委掉，還有心情講9月啊？還有心情講誰來當主席、誰不來當主席？所以這是一天新聞，一天新聞完還是要專注在當下，真的到9月時，10天就夠了，大家心有定見。