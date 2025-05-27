總統接見歐洲議會訪團 感謝維持台海現狀堅定承諾

賴清德總統今天接見歐洲議會議員訪台團時表示，感謝歐洲議會重申歐盟維持台海現狀的堅定承諾。訪團成員歐洲議會議員丁荷蕾（Beatrice Timgren）表示，民主國家間要保持良好關係，並明確向中國與俄羅斯展現，因為團結一致就是防衛力量的一部分。

歐洲議會議員博斯納（Reinis Pozņaks）、丁荷蕾等來訪，賴總統表示，感謝歐洲議會持續關注台海和平穩定。賴總統指出，上個月歐洲議會通過歐盟「共同外交暨安全政策」以及「共同安全暨防衛政策」，兩項去年度執行報告的決議文，重申歐盟維持台海現狀的堅定承諾。

賴總統表示，歐洲議會除了譴責中國持續對台灣採取軍事挑釁行動，更強調台灣是歐盟在印太地區的關鍵民主夥伴，呼籲歐盟以及會員國持續與台灣密切合作，強化經濟、貿易以及投資連結。

賴總統說，正如博斯納和丁荷員來訪，深化台歐盟交流，去年經濟部長郭智輝率團出訪歐洲，創下台歐盟經貿高層首次實體對話，期待未來台歐盟關係更加密切，合作領域更加多元。特別是歐盟是台灣最大的外資來源，雙邊在半導體、人工智慧以及綠能等領域高度互補，透過攜手合作，將能打造更具韌性的民主供應鏈，也為全球繁榮發展貢獻心力。

博斯納表示，他來自拉脫維亞，儘管遠在地球的另一端，但深刻理解台灣人民的感受，因為拉脫維亞也有一個強大的鄰國，聲稱拉脫維亞屬於他們，不幸的是，歐洲已發生戰爭。但他相信彼此的處境非常相似，鄰國都使用假訊息攻擊手段。

博斯納指出，「我們正處於極具挑戰的時代，所做的選擇將決定這個世界未來的樣貌，是以法治至上、還是以武力和侵略為主導的世界」。身為來自小國的人民，他非常清楚，我們別無選擇，只能捍衛一個以法治為基礎的世界。因此現在對全世界的民主國家來說，團結一致以共同捍衛自由、價值及民主，至關重要。

來自瑞典的丁荷蕾說，如同博斯納所說，他們面臨來自俄羅斯的重大威脅，這從歐洲議會也可以明顯看到。歐洲內部正發生一場戰爭，這場戰爭也讓大家看到，相互支持至關重要。她認為，俄羅斯原本以為能輕鬆接管烏克蘭，但事實並非如此，因為所有歐洲國家都挺身而出，提供烏克蘭武器和支持。

丁荷蕾表示，這就是為什麼民主國家間要保持良好關係，並明確向中國與俄羅斯展現，因為團結一致就是防衛力量的一部分。