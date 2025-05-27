林佳龍接見歐洲議會訪團 促台歐合作打造非紅供應鏈

外交部長林佳龍昨天接見歐洲議會訪團時表示，台歐合作打造韌性非紅供應鏈尤為重要，歐洲議會議員博斯納呼應，面對威權擴張，民主國家應團結合作；外交部政次吳志中則於午宴說，台灣正發展自我防衛政策、加強與盟友合作。

外交部今天發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於26日上午接見歐洲議會議員博斯納（Reinis Pozņaks）、丁荷蕾（Beatrice Timgren）及歐洲議會政策顧問符爾諾（Jens Vornøe），就民主夥伴對抗全球威權主義擴張、台歐經貿及科技韌性、文化交流等議題充分交換意見。

林佳龍表示，感謝歐洲議會於去年10月通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，強調台歐雖地理上相隔遙遠，但因共享民主、自由與法治價值而緊密相連。

博斯納表示，身為拉脫維亞人，不僅密切關注台海情勢，更對遭受強鄰威脅感同身受。面對威權國家擴張的挑戰，民主國家更應攜手團結合作，共同捍衛普世價值。

林佳龍說，當前複雜全球局勢下，台歐合作打造更具韌性及永續性的非紅供應鏈尤為重要。此外，外交部與文化部攜手推動2025年「歐洲台灣文化年」，不僅有百件故宮文物赴捷克及法國展出，更將串連台灣駐歐洲各館處擴大宣傳，使歐洲民眾深入瞭解台灣文化底蘊，進而認同台灣與歐洲共享的民主價值。

博斯納高度肯定這項文化交流計畫，並表示文化是人民自我認同的重要根基，樂見未來台歐文化連結更加深化。

外交部政次吳志中同日於訪團午宴時表示，台灣與歐盟不僅是共享自由、民主及法治等基本價值的理念相近夥伴，雙方經貿及投資交流也十分熱絡。面對中國武力威脅，台灣致力發展「不是今天」政策（NotToday Policy），包括展現自我防衛決心、加強與盟友合作，並鞏固國際社會對台灣的支持，三者缺一不可。

博斯納表示，歐盟奠基於和平與經濟合作等核心理念，成功凝聚各會員國間的團結與繁榮。然而，面對當前愈趨複雜的地緣政治挑戰與潛在外部威脅，歐盟更應正視外部侵略者的威脅，守護歐盟價值體系，並加快整合歐洲國防工業體系，提升防衛自主。

丁荷蕾說，歐洲議會通過友台決議案，不僅有助提升歐洲整體對台海與印太事務的瞭解，更是向中國傳遞「台灣並不孤單」的明確訊號，擴大國際間支持台灣的聲量，具有重要意義。