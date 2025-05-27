民團：司法正義已死 教化死刑犯是假議題

廢死議題持續引發社會討論，國民黨立委吳宗憲今天說，如果國家無法阻止無辜生命的犧牲，就更應該確保加害人承擔應有的代價。生命權平等協會理事長林志豪表示，教化死刑犯是廢死聯盟創造的假議題，日美等未廢死國家都無此量刑鑑定。

國民黨立委吳宗憲、許宇甄、洪孟楷、徐巧芯、羅廷瑋、翁曉玲、賴士葆、林沛祥、王鴻薇、牛煦庭，以及民眾黨立委麥玉珍、陳昭姿等人，上午在立法院與林志豪及多件重大刑案被害人遺屬，舉辦「司法你正義嗎？你禮貌嗎？」記者會。

林志豪指出，憲法法庭113年憲判字第8號判決等同實質廢死。上個月長榮大學馬來西亞女學生命案，最高法院撤銷兇嫌死刑判決，發回更審；昨天最高法院又撤銷南投縣康建生技槍擊案兇嫌3個死刑判決，發回更審。

林志豪表示，重大刑案被害人遺屬的痛苦是痛徹心扉，度日如年，沒有人想在傷口上灑鹽，希望全民站出來發出怒吼，對這樣人神共憤的兇手，必須要繩之以法。

林志豪說，現在台灣司法根本是在慢慢折磨被害人家屬，法庭上沒有位置坐，也不能陳述，毫無基本人權。大法官不是上帝，只有被害人家屬才有權談原諒，執行死刑是國家的責任，這樣才是真正的正義，不管被告是上天堂或下地獄，就讓被告好好懺悔。

林志豪表示，現在是好人都政府當，所有的悲慘遭遇都是被害人家屬在承受。美國、日本也都沒有廢死，也沒有所謂教化或矯正更生的量刑鑑定，這是廢死聯盟創造的假議題，如果要教化死刑犯，大法官可以1人認養3位死刑犯帶回去慢慢教化。

吳宗憲指出，如果國家無法阻止無辜生命的犧牲，就更應該確保加害人承擔應有的代價。大法官以「死刑需法官全體一致決」，實質架空死刑制度，形同變相廢死，這不僅是對司法職責的背離，更是在一場場悲劇之後，衍生出另一場對正義的嘲諷。

吳宗憲表示，他堅持死刑，並非出於報復心理，而是這是司法制度應具備的最後防線。司法存在的目的，是保護人民，讓社會免於恐懼，而不是為了迎合特定政治理念，更不應成為服務於廢死黨綱的工具。當政府拚了命保障被告人權，卻漠視了被害人的生命權。

陳昭姿指出，司法改革絕對不能忽略最基本的公平正義，儘管大法官宣布死刑合憲，卻設立高門檻，形同實質廢死。近日中選會更以反廢死公投不符規定，剝奪民眾表達意見的權利。民眾黨向來主張死刑存廢應審慎評估，不可脫離社會現實，以及被害者家屬的感受。