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影／民進黨團批藍白大亂國會亂象 吳思瑤：立法院變違法院

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨團今天舉行「藍白大亂國會一周年」記者會，立委沈伯洋（左起）、吳思瑤、陳培瑜、鍾佳濱等人出席。記者邱德祥／攝影
民進黨團今天舉行「藍白大亂國會一周年」記者會，立委沈伯洋（左起）、吳思瑤、陳培瑜、鍾佳濱等人出席。記者邱德祥／攝影

民進黨團今天舉行「藍白大亂國會一周年」記者會，立委沈伯洋、吳思瑤、陳培瑜、鍾佳濱等人出席，民進黨團幹事長吳思瑤表示，藍白開啟了違憲亂紀的一周年，要好好來回顧立法院這一年來的民主失靈、失序以及失能。

吳思瑤說，從擴權、搶錢到罔顧民意，到毀憲亂政，這是民主政變的現在進行式，這一年來國會的失靈，讓台灣社會承受著國會的擴權、財政的不紀律、罔顧民意、毀憲亂政，台灣是華人世界的民主典範，但曾幾何時，藍白當家的立法院卻交出了違憲亂政的立法成績單。吳思瑤感嘆民進黨團紮紮實實的回顧了一整年的法案審查和預算審查，真的是讓大家難以想像罄竹難書的整個失靈失序的狀況，議事規則不再是議事規則，所有的毀憲亂政惡例都成了慣例，違法都成了常態，立法院成了表決院，不討論只表決，立法院成了違法院，因為立法院所修的法，有非常多違反法律秩序，違反國家的憲法原則。

民進黨團今天舉行「藍白大亂國會一周年」記者會，立委沈伯洋（左起）、吳思瑤、陳培瑜、鍾佳濱等人出席。記者邱德祥／攝影
民進黨團今天舉行「藍白大亂國會一周年」記者會，立委沈伯洋（左起）、吳思瑤、陳培瑜、鍾佳濱等人出席。記者邱德祥／攝影

藍白 立法院 吳思瑤

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