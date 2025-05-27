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公務車送愛犬美容引撻伐 李俊俋道歉：已自請處分

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院秘書長李俊俋。圖／本報資料照片
監察院秘書長李俊俋。圖／本報資料照片

監察院秘書長李俊俋動用公務車輛接送自家寵物，引發各界批評，監察院稍早代李俊俋發出致歉聲明。李表示，他應深切檢討，已向監察院副院長李鴻鈞提自請處分，為此致上歉意，並接受批評指教。另外，他也解釋，監院業務費遭刪96%後，公務車油料及保險等都由用車人自行負擔。

監察院日前舉行記者會，指該院114年業務預算遭立法院刪除96%，當時李俊俋直呼，包含車輛維護保養等多項費用都受影響；不過，李遭指控，利用監院公務車接送愛犬到寵物沙龍。李事後坦言「思慮不周」，愛犬已高齡，當天是因為公務繁忙，才會請人員代為接送。

監察院稍早也代李俊俋發出致歉新聞稿。李俊俋表示，針對用公務車接送寵物一事，他應深切檢討，也已向監察院副院長李鴻鈞提出自請處分；公務員有錯誤即應承認並修正，為此致上歉意，並接受批評指教。

針對預算及車輛維管費用等，李俊俋解釋，自立法院刪除監察院業務費用96%後，所有公務車油料、保險部分，皆由用車人自行負擔。另外，有媒體報導李以公務車接送妻子到餐廳用餐，李也澄清，與事實不符，並無報導所說一事。

監察院 李俊俋 寵物

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