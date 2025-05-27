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中國太平洋島國外長會 外交部：3友邦未受邀未派員

中央社／ 台北27日電

「中國—太平洋島國外長會」28日舉行，有11國代表出席。外交部今天表示，3太平洋友邦未受邀，3友邦也未派官員出席。

中國外交部21日宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將於5月28日至29日在福建廈門主持第3次「中國—太平洋島國外長會」，為首次在中國線下舉辦。斐濟、吉里巴斯、紐埃、諾魯等11國外長及代表，以及太平洋島國論壇副秘書長Esala Nayasi將應邀參會。

外交部今天舉行例行記者會，媒體詢問，台灣太平洋友邦帛琉、馬紹爾群島、吐瓦魯是否會出席第3次「中國—太平洋島國外長會」。

外交部發言人蕭光偉表示，外交部對該活動已掌握相關訊息，並且持續注意會議情形。而中方邀請的對象沒有包含台灣太平洋友邦，友邦也未派官員出席。

據中國外交部網站消息指出，第1次「中國—太平洋島國外長會」於2021年10月以視訊方式舉行；第2次「中國—太平洋島國外長會」則於2022年5月底在斐濟首都蘇瓦舉行。

馬紹爾群島 斐濟 外交部

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