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【重磅快評】官員扣加薪都無事 莫非檢察官睡著了？

聯合報／ 主筆室
總統府3月已經公布中央政府總預算，朝野立委關注軍公教加薪3%何時入帳。行政院長卓榮泰上月表示，5月就會入帳。圖／聯合報系資料照片
總統府3月已經公布中央政府總預算，朝野立委關注軍公教加薪3%何時入帳。行政院長卓榮泰上月表示，5月就會入帳。圖／聯合報系資料照片

 

行政院砍地方一般性補助款636億元，引發反彈，藍委吳宗憲除告發中央剋扣外，也建議地方政府聲請權利保護。無獨有偶，核能流言終結者創辦人黃士修今天揭露行政院扣發軍公教加薪案，延誤加薪撥付已逾兩個月。閣揆卓榮泰之前遲遲不送解凍報告，助攻大罷免操作過頭，反留剋扣證據，綠委莊瑞雄知事態嚴重，想甩鍋藍委，但手法拙劣。            

閣揆卓榮泰拍板統刪中央給各縣市一般性補助款，藍委吳宗憲在立法院告發公務員涉嫌違法剋扣地方補助款，構成刑法第129條第2項違法抑留剋扣罪，以及貪污治罪條例第6條1項1款之抑留剋扣罪嫌，要求檢調廉依法查辦，後續效應值得關注。

吳宗憲同時也呼籲各縣市政府依行政訴訟法提起一般給付訴訟，請求中央政府履行法定給付義務，同時基於急迫性再依同法聲請定暫時狀態假處分，要求中央先行發放剋扣的補助款。這屬於救濟措施，一旦有地方採取行動，行政法院要如何接招，也值得注意。

卓榮泰是法律系畢業，但統刪地方一般性補助款卻未依法行政，也是法律系畢業的立委莊瑞雄跑出來護航，說行政院決定統刪各地方補助款是出自國民黨立委賴士葆去年的提議。莊瑞雄這個指控無比唐突，賴士葆在臉書駁斥，指他當時說的是中央政府委託地方政府的業務費用，應直接撥給地方。

其實，莊瑞雄不是不懂，只是為了救援卓團隊就胡亂指控。但一個是剋扣補助款，一個撥錢給地方，這樣也能混為一談，莊的心態不言自明，這不是豬隊友，又是什麼？

如果卓榮泰向來如此看重賴士葆的建議，那賴歷來的提議可多了，他主張還稅於民法制化，全民普發現金1萬元，行政院怎麼不做？民進黨在特別條例納入台電1000億元撥補，賴主張台電須同意2028年不漲電價才能同意，行政院又怎麼不聽？把中央委託地方的業務費用直接撥給地方可以移花接木說成賴建議卓榮泰統刪地方一般性補助款，政治可以玩成這樣嗎？

不過，今天更大的炸彈是黃士修的爆料，黃指歷年總預算案通過後，總統公布期程快則一周，最慢頂多一個月。若趕不上1日發薪，加薪會破月補發，並溯及既往。

114年度總預算案已於1月21日三讀通過，總統3月21日公布，較往年延宕一個月以上。3月31日加薪仍未入帳，行政院稱「受立院刪減業務費影響約用人員，希望一併加薪」，但立法院凍結的是業務費，非人事費，5月1日加薪仍未入帳，行政院稱「各機關因計算與作業時間不同，5月會陸續入帳」。

要討論的是，延誤加薪撥付已逾兩個月會沒事嗎？坦白說，刑法抑留剋扣罪及貪污治罪條例抑留剋扣罪是老法條了，因民智已開，現在鮮少有公務員敢做這種事，但要仔細找還真是有案例。十多年前中部地區有一名鄉長和代表會形同水火，鄉長不滿代表會屢刪預算，數度延遲發放代表會薪資、研究費，結果被檢察官認為涉抑留剋扣依法起訴。 

中央預算案已於1月21日三讀通過，總統遲至3月21日才公布，行政院早已備妥解凍報告，卻壓了32天，卓榮泰的態度才大轉彎，表示「已指示各部會一律全案送出」，凍結案1584項，金額1381億元，期間各地罷免如火如荼進行，藍委陸續通過二階段連署，卓的操作很難不被認為是為了替大罷免添柴火。

立法院刪除總預算僅2075億元，中央政府總預算仍較前一年增加2.56%，即使行政院對總預算案及財劃法聲請釋憲，但立法院已三讀、總統也公布了，憲法法庭宣判前，效力不受影響，政院壓案自屬可議；更離奇的是，這次人事費一毛未刪，公務員加薪案卻扣住不發逾兩個月，主其事的官員若安然無事，莫非檢察官都睡著了？ 

補助款 行政院 卓榮泰

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