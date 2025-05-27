外交替代役販毒在美被逮 外交部：個人行為無涉外館計畫

媒體報導，林姓外交替代役男涉嫌成立暗網販毒在美落網，3年多來不法所得逾新台幣30億元，台灣檢調查扣林男資產逾2億元。外交部今天表示，林男所涉案件與外交替代役計畫無任何關聯，對偵辦中案件沒有評論。

媒體報導，林男在友邦聖露西亞擔任外交替代役，因涉嫌架設「隱身」（Incognito）毒品暗網市場，去年5月在紐約被捕，美方以販毒與洗錢等4項罪嫌起訴。林男認罪後近日供出其他4名共犯及數位金流，紐約法院將宣判日期延至今年9月。

外交部上午舉行例行記者會，媒體詢問，林男在駐外館處涉及業務以及外交部對此案的追蹤。

外交發言人蕭光偉表示，涉案林男當時是以資訊專長替代役身分在駐館技術團服務，負責的是數位科技培訓計畫的一般、非機密性、庶務工作。

蕭光偉強調，林男所涉案件及其個人行為，與外交替代役的相關計畫沒有任何關聯。對於台美檢調機關已經在偵辦中的案件，外交部沒有評論。

關於替代役男甄選，蕭光偉說明，每年替代役男的甄選類別與專長，都是依照台灣與駐在國的合作計畫需求而訂。甄選過程由內政部替代役訓練及管理中心公開招募，並確認役男無犯罪紀錄。

蕭光偉也說，目前外交替代役有47人分派在相關駐在國服務。許多優秀的替代役男在專業領域內，協助邦交國進行能力建構或技術合作等不涉及機密的工作，並為深化與邦交國及理念相近國家的雙邊關係做出貢獻。