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影／統刪地方補助款 國民黨團質疑政院違法刪除

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨團今天舉行記者會，國民黨立委王鴻薇（中）、羅智強（右）和賴士葆（左）等人出席。記者邱德祥／攝影
國民黨團今天舉行記者會，國民黨立委王鴻薇（中）、羅智強（右）和賴士葆（左）等人出席。記者邱德祥／攝影

國民黨立院黨團今天舉行記者會，國民黨立委王鴻薇、羅智強和賴士葆等人出席。王鴻薇表示行政院獨斷獨行，大筆一揮就直接刪掉了中央政府對地方政府的一般補助款，刪幅高達百分之27.2，刪下來的結果造成很多地方政府的財源變成巧婦難為無米之炊，而且這次刪減的範圍之大也是前所未有。

這些被刪減的補助款包含社福教育和一些小型的建設經費通通在內，甚至還有一些財政比較困難的縣市，還要拿一般補助款來發薪水，這樣下去可能連薪水都發不出來，王鴻薇質疑行政院這次砍預算根本就違法，王鴻薇拿出主計處的公文表示，主計處的公文書就是告訴立法院，表列的預算是依法的義務支出，所以不能刪，如果的話就是違法刪除。

王鴻薇說主計處的公文其實就是要告訴立法院，它其實是不能刪的科目，如果你刪的話就是違法，因為它是依法律支出，所以它的明細表會告訴你什麼項目、什麼機闗，它的法律依據是什麼，它的金額是多少，在這個明細表裡可以很清楚看到，對地方政府的補助及減稅損失補助是法律義務支出，而其中一般性補助款是2501億，從這個表中就可以看出行政院心知肚明，這個是法律義務支出，是不能刪的。

王鴻薇表示行政院告訴立法院不能刪，結果它自己刪，要請問行政院，尤其是主計處，要向立法院說明，這個表格是公文書，請問一下現在是在偽造文書嗎？如果可以刪就代表行政院偽造文書，如果不可以刪，這代表行政院違法刪除。

國民黨團今天舉行記者會，國民黨立委王鴻薇（中）、羅智強（右）和賴士葆（左）等人出席。記者邱德祥／攝影
國民黨團今天舉行記者會，國民黨立委王鴻薇（中）、羅智強（右）和賴士葆（左）等人出席。記者邱德祥／攝影

行政院 王鴻薇 法律

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