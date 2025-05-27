李俊俋被爆公務車送愛犬 藍議員再揭當Ubereats送晚餐

監察院秘書長李俊俋遭爆用公務車接送愛犬去美容，國民黨北市議員今再揭露，並秀出民眾爆料照片，李的公務車不只護送愛犬做美容，還要幫拿外送餐點，張大酸李俊俋把公務車當Ubereats？

議員張斯綱今在臉書指出，李俊俋今被爆料使用公務車接送自家愛犬去做寵物美容，「公務車不接公務員，先接毛小孩。」張也接到民眾爆料，5月21日晚間，李俊俋司機與監察院人員搭乘公務車到彭家園餐廳拿餐點，送回李俊俋宿舍後，再去接他下班，疑似濫用公務車，先幫他把晚餐拿回宿舍。

張斯綱說，當我們還在為地方長輩的就醫接駁苦無資源、為偏鄉孩童通學路難走煩惱時，中央高官竟然能調度納稅人的公務車，替自己家寵物跑腿？外送晚餐？他批，之前李俊俋不是還跳出來哭喊監察院預算被刪減，買不起衛生紙，水電費繳不出來嗎？結果錢都被他拿來私用了。

他直呼，更諷刺的是，監察院本身就是負責「監察公務機關是否濫權失職」的單位，當看門人自己都把規範當成笑話，到底誰還會相信監察院？如果這樣監察院還不徹查並將其撤職的話，真的會被徹底看不起！

張斯綱表示，毛小孩跟晚餐都是無辜的，可惡的是公器私用的主人，更點名在立院也有養狗狗的立委吳思瑤，要不要也出來說幾句？