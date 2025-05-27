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有彈劾秘書長前例 立委籲監委調查李俊俋公器私用

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院秘書長李俊俋。圖／本報資料照片
監察院秘書長李俊俋。圖／本報資料照片

監察院秘書長李俊俋動用公務車輛接送自家寵物引發爭議，多位國民黨立委齊轟公器私用，也有立委認為監察委員該查。其實，過去就有監院秘書長遭彈劾案例，國民黨立委翁曉玲表示，李已違反「公務員服務法」，監委當然應該針對不法事端做調查，且過去既然有案例，更應該可以彈劾，樹立監院的標準。

監察院日前舉行記者會，指該院114年業務預算遭立法院刪除96%，當時李俊俋直呼，包含車輛維護保養等多項費用都受影響；不過，李遭指控，利用監院公務車接送愛犬到寵物沙龍。李事後坦言「思慮不周」，愛犬已高齡，當天是因為公務繁忙，才會請人員代為接送。

其實回顧監察院過去情況，就曾彈劾自家秘書長的案例，民國102年時，因時任秘書長陳豐義涉違法銷毀檔案，因此遭彈劾，外界也在觀察這次監察委員是否會有相關動作。國民黨立委陳菁徽稍早也批評「大家都在等著看，監察委員會不會護短。」

翁曉玲指出，李俊俋動用行政資源、公器私用的不當情事，其實已經違反「公務員服務法」第20條及第21條，這對比先前監察院哭窮沒有預算，現在更證明監察院的資源基本上就是被濫用，那這樣監察院被刪預算也是合理，甚至可能還有更多沒被發現的違法情事。她也說，過去既然有案例是秘書長被彈劾，那現在的監察委員當然應該針對不法事端做調查，且更應該可以彈劾，樹立起監察院的一個標準。

監察院 李俊俋 國民黨

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