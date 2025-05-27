影／南投罷馬二階遭剔除3817份質疑刁難 選委會這樣說

全台大罷免持續中，南投罷免國民黨立委馬文君團體已收到補件公文，因審查剔除不合格達3817份，遭要求補件1730件，成全台第一個的補件團體。但罷團今對縣委會剔除標準感到疑慮與不解，質疑遭刁難；縣選委會則表示，均依規辦理。

南投罷免第一選區立委馬文君、第二選區游顥的連署行動，由公民團體「ALL罷馬」、「去游除垢」主導，而其二階所需連署書法定門檻為1萬8622份、1萬9833份，兩罷團分別於5月4日、2日各自送件連署書2萬748份、2萬3238份。

近日「ALL罷馬」、「去游除垢」先後收到補件公文，其中罷馬領銜人曾郁凱於24日（六）收到掛號通知書，剔除不合格3817件，須補件1720件；罷游領銜人林敬桐則是昨天（一）才收到通知書，剔除不合格4098件，須補件693份。

由於，兩罷團送繳連署書不合格剔除份數均約在4000份上下，數量不少，「ALL罷馬」今辦記者會，其領銜人曾郁凱與多名志工表示，對南投縣委會剔除標準疑慮與不解，質疑遭刁難，要求選委會提供具體、明確的造冊名冊編號及剔除理由。

罷馬團體表示，他們是全台第一個被要求補件的團體，但經檢核遭剔除的不合格書件，有大半資料都正確並符合中選會公告標準，卻因署名草簽遭縣選委會剔除；此外，「蕭」、「黃」姓等民眾遭剔除為大宗，還出現同一人名被剔除多次等狀況。