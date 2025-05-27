影／興達電廠緊急啟用 黃國昌質疑：賴清德說一套、做一套

高雄興達電廠3、4號未除役的燃煤機組轉為緊急備用機組，日前因台電備轉容量低於8％而啟用；立法院民眾黨團今視察電廠，黨團總召黃國昌批賴清德和台電「說一套做一套」，違背台電「環保停機」政策，恐加劇高雄空氣品質，而市長陳其邁與台電董事長曾文生對機組除役時間，更出現中央、地方說法兜不攏狀況，要求台電清楚說明。

黃國昌表示，民眾黨立院黨團今日到興達電廠考察，是因為黨團已經看不懂、聽不懂民進黨政府從總統至台電高層，一再欺騙台灣人，賴清德稱台灣不缺電，備轉容量都達能15％以上，但高雄、台南人近日卻發現準備除役、未有操作許可的興達電廠燃煤發電機組已偷偷啟用，台電仍繼續宣稱發電受許可。

黃國昌表示，穩定供電能滿足民生需求、產業發展，但不應該讓高雄人「用肺發電」，政府、台電要達到對高雄的承諾，而不是說一套、做一套，高雄市府核准給興達電廠3、4號機的操作許可證去年9月30日到期，台電應清楚說明「興達電廠煤倉內，到底還有多少生媒？到底打算繼續使用多久？」

高雄市長陳其邁表示，興達電廠第3、第4號機組操作許可證屆期後，由經濟部核定轉為備用發電設施，不須經過市府同意。台電啟動備載機組發電，除事先通知市府環保局，也即時在網站公開發電資訊，任何人隨時都可掌握機組運轉情況，不存在「偷開」的問題。

陳其邁說，高雄市努力改善空汙，穩健用燃氣機組逐年取代舊有燃煤機組，譬如興達電廠3、4號機的操作許可證去年9月30日到期，台電公司去年4月8日、9月26日兩度提出申請許可證展延，高市府皆予以駁回。市府從110年2月即要求台電規劃3、4號機組於今年除役，立場從未改變，3、4號機轉為備用，市府也持續嚴格監控。