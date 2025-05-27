贊成核三列備載電力 蔡明忠：相信民眾有相當程度共識

輝達執行長黃仁勳日前公開建議台灣政府絕對應該投資核能，不該有能源被汙名化。電商龍頭富邦媒今天舉行股東會，對於台灣走入「非核家園」，不斷有呼聲要求核三重啟，董事長蔡明忠表示，「我贊成把核三列為備載電力的來源之一，相信台灣民眾對此應該也有相當程度的共識。」

蔡明忠說，台灣的能源政策應朝多元化方向邁進，台灣目前有8成以上的能源仰賴進口，應該要想辦法讓能源能夠自給自足。至於近來被熱烈討論的先進核能、SMR等議題，他則說，要導入還需要時間，距離真正商業化更要10年以上的時間，要繼續發展是很長遠的事情。

蔡明忠也說，台灣更迫切要面臨的是如何在淨零碳排的目標下，降低燃煤供電占比，如何用燃氣代替燃煤，是台灣短期內亟需迫切解決的問題。

針對今年電商景氣，蔡明忠表示，在川普投出的變化球影響下，全世界的經濟都受到影響，雖對內需電商沒有直接影響，但仍會影響消費信心，然疫後台灣電商滲透率僅12~13%，相較周邊國家仍有很大的成長空間，看好未來電商滲透率有機會超過20%，也是momo成長的重要動能。

蔡明忠也說，在美國政策的不確定性下，不只是台灣，全世界的經濟都受到影響，且無法提出預測，且進入貿易談判後，台幣升值是必然，只是產業普遍希望升值的幅度與時間要符合市場供需狀況，緩步升值對於產業才比較有時間因應，否則產業一定會面臨壓力，因此對今年景氣看法較為保守，會影響到內需，但認為今年GDP保3%仍會是政府努力的目標。